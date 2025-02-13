Мария Юферева-Скуратовски: трамвай в Пельгуранд будет удобным для пассажиров и снизит уровень шумового загрязнения

Моя повседневная жизнь тесно связана не только с Ласнамяэ, но и с районами Кристийне и Пельгуранна. И мне всегда казалось, что несмотря на то, что Кристийне и Пыхья-Таллинн являются близкими соседями, сообщение между ними неудобное. Расстояния между остановками для пересадки на перекрестке Кристийне слишком большие, подъехать к пляжу Штрооми можно только на машине, а потом еще долго искать свободное место для парковки. Поэтому, когда несколько лет назад был представлен проект развития зону Путукавяйл с трамваем, я очень обрадовалась, что наконец-то этот район будет развиваться и преображаться. А еще больше я обрадовалась, когда узнала, что у властей города тоже есть масштабные планы по развитию всего перекрестка Кристийне. Там планируется создать современный транспортный узел. В центре этих преобразований – строительство трамвайной линии, которая не только улучшит связь между районами, но и поможет снизить нагрузку на дорожную сеть, сделав передвижение по городу удобнее, безопаснее и экологичнее.