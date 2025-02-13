Мария Юферева-Скуратовски: трамвай в Пельгуранд будет удобным для пассажиров и снизит уровень шумового загрязнения(4)
Громкий спор вокруг будущего трамвая в Пельгуранд встряхнул всех. Борьба центристов с их собственным же проектом заставила и меня разобраться в том, чего больше – вреда или пользы – от планируемого трамвая на Штромку. Заодно давайте посмотрим на общую концепцию развития города в этом районе, предлагает депутат Рийгикогу (Партия реформ) Мария Юферева-Скуратовски.
Моя повседневная жизнь тесно связана не только с Ласнамяэ, но и с районами Кристийне и Пельгуранна. И мне всегда казалось, что несмотря на то, что Кристийне и Пыхья-Таллинн являются близкими соседями, сообщение между ними неудобное. Расстояния между остановками для пересадки на перекрестке Кристийне слишком большие, подъехать к пляжу Штрооми можно только на машине, а потом еще долго искать свободное место для парковки. Поэтому, когда несколько лет назад был представлен проект развития зону Путукавяйл с трамваем, я очень обрадовалась, что наконец-то этот район будет развиваться и преображаться. А еще больше я обрадовалась, когда узнала, что у властей города тоже есть масштабные планы по развитию всего перекрестка Кристийне. Там планируется создать современный транспортный узел. В центре этих преобразований – строительство трамвайной линии, которая не только улучшит связь между районами, но и поможет снизить нагрузку на дорожную сеть, сделав передвижение по городу удобнее, безопаснее и экологичнее.
Новый транспортный хаб в Кристийне
Сегодня перекресток в районе Кристийне является одной из самых загруженных транспортных зон Таллинна, где пересекаются потоки транспорта из Кесклинна, Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинна. Пробки, постоянные изменения в организации дорожного движения, частые аварии – все это делает перекресток сложным для водителей и неудобным для пассажиров общественного транспорта. Поэтому городские власти планируют здесь строительство крупного транспортного хаба, который объединит в себе трамвайные, автобусные и даже железнодорожные маршруты.
Создание такого узла позволит пассажирам легко пересаживаться с одного вида транспорта на другой, а также обеспечит быструю связь с другими районами города. Например, уже рассматривается возможность запуска прямого железнодорожного сообщения через Кристийне, что позволит пассажирам, прибывающим с Ülemiste, без труда добираться в сторону Nõmme. Таким образом, Кристийне может стать одним из ключевых пересадочных центров Таллинна.
Развитие трамвайного движения – ключ к успешной городской мобильности
В последние годы трамвайные линии вновь стали приоритетом при развитии общественного транспорта в Таллине. Это связано с их высокой пропускной способностью, экологичностью и удобством для горожан. Европейский союз поддерживает финансирование именно таких проектов. Например, уже сейчас известно, что 70% средств на строительство трамвайной линии Лийвалайя-Пельгуранна поступит из фондов ЕС.
Большое внимание уделяется и безопасности пассажиров. В рамках модернизации Кристийне будет создана новая концепция организации пешеходных зон и велодорожек, а также безопасные переходы для пассажиров, пользующихся пересадочными узлами. Улучшится и экологическая ситуация – трамваи помогут снизить уровень шума и загрязнения воздуха, заменяя часть автомобильного транспорта.
Европейские города давно сделали выбор в пользу трамвайного движения, и Таллинн идет по этому же пути. Благоустройство Кристийне и развитие его транспортного узла с трамвайной линией до Штромки станут частью общей стратегии по модернизации общественного транспорта в Эстонии.
Я наблюдаю за нынешним конфликтом вокруг будущей трамвайной линии в Пельгуранну и меня не покидает ощущение дежавю – я помню выступления людей против строительства современного „Соляриса“ и сноса старого здания, борьбу с Рейди тее. Сейчас никому и в голову не приходит возмущаться – эти объекты стали важной частью современного городского пространства. Я думаю, что и трамвай в Пельгуранна ждет та же самая судьба – когда он будет наконец построен, местные жители оценят его по достоинству. А план по строительству трамвая на Лаагна тее, к сожалению, так и не был реализован.
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