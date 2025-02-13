ВИДЕО | Эстония не признает за РФ права на захваченные территории Украины. Правительство рассказало о новых решениях

Прежде всего Кристен Михал поблагодарил всех, кто был причастен к процессу десинхронизации от российский электросети и подготовки к ней.

Что касается экономики, то снова можно привести положительные цифры: на 13,8% вырос индекс объема услуг, что является лучшим показателем в Европе. Также оживился рынок недвижимости, как и сфера инфотехнологий. Эстония находится на высоком месте (13-м в мире и 7-м в Европе) в рейтинге устойчивости к коррупции.

Важный вопрос, который волнует многих, — что теперь будет с Европой и о чем говорят телефонные переговоры между Трампом и Путиным. „Наша позиция такова, что любой мир должен быть для Украины справедливым и постоянным“, — сказал Михал. Мы должны иметь в виду, что Путин не отказался от намерения изменить архитектуру Европы, поэтому мы должны дать понять, что наш курс неизменен. Чтобы мир сохранился, Украине необходимы сильные гарантии безопасности. „Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и не поддерживает насильственное изменение границ. Также у Украины должна оставаться возможность в будущем присоединиться к НАТО. Эту возможность нельзя отрезать“.

Цахкна в свою очередь тоже поблагодарил всех, кто участвовал в десинхронизации электросетей. Он отметил, что этот процесс привлек большое международное внимание.

Эстония не признает захват территорий Украины

Также министр подтвердил, что Путин не изменил своих целей. Он хочет уничтожить Украину, разрушить европейскую структуру безопасности и восстановить сферы влияния советских времен. По словам Цахкна, звонок Трампа не усилил позиции Европы и Украины. „Эстония никогда не признает захват территорий Украины. Принцип территориальной целостности является нашей экзистенциальной основой. Даже если в мирном договоре будет такое условие, мы это никогда не признаем“, — заявил Цахкна.

Он отметил, что мы уже вошли в зону турбулентности, когда решается не только судьба Украины, но и европейской архитектуры в целом.

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