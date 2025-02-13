Жизнь налаживается! Эксперт уверен, что рынок недвижимости прошел низшую точку и постепенно активизируется

„Худший период экономического спада позади“, — заявила руководитель Arco Vara Кристина Мустонен, комментируя недавно опубликованные финансовые результаты деятельности предприятия. „Рынок недвижимости продемонстрировал признаки восстановления в 2024 году, поскольку объемы сделок постепенно начали расти – и особенно в четвертом квартале за счет снижения процентных ставок и благодаря росту активности из-за интереса к новыми проектам недвижимости“, — добавила она.

Застройщик отметил ряд позитивных изменений на рынке недвижимости в конце 2024 года, которые делают перспективы рынка более благоприятными. Растущая активность нашла свое отражение и в последнем квартале года, который оказался для компании успешным: доходы от продаж составили 3,39 млн евро, а чистая прибыль — 220 тыс. евро. За весь год доходы от продаж достигли 7,5 млн евро, а чистый убыток — 624 000 евро. Снижение показателей по сравнению с предыдущим годом было обусловлено в основном успешными продажами в рамках проекта Kodulahe Rannakalda, завершенного в конце 2023 года, что принесло на тот момент значительно более высокие доходы.

В жилом районе Kodulahe компания в основном занималась продажей готовых квартир застройки Rannakalda и предварительными продажами в комплексе по адресу Сооди 6 – таким образом, на конец года в Rannakalda было продано 87 из 113 квартир, а в комплексе Сооди 6 этап предварительной продажи прошли 10 из 66 квартир. Разрешение на строительство проекта Сооди 6 все еще находится на рассмотрении, и строительные работы начнутся после его получения. Кроме того, продолжаются работы по детальной планировке завершающегося этапа района Kodulahe — т.е. жилого комплекса по адресу Ламми 6, в котором планируется построить 175 квартир.