Жизнь налаживается! Эксперт уверен, что рынок недвижимости прошел низшую точку и постепенно активизируется
Недавно опубликованные финансовые результаты девелопера Arco Vara за 2024 год показывают, что, хотя рыночные условия в прошлом году были весьма непростыми, последний квартал показал признаки стабилизации и повышения активности на рынке недвижимости.
„Худший период экономического спада позади“, — заявила руководитель Arco Vara Кристина Мустонен, комментируя недавно опубликованные финансовые результаты деятельности предприятия. „Рынок недвижимости продемонстрировал признаки восстановления в 2024 году, поскольку объемы сделок постепенно начали расти – и особенно в четвертом квартале за счет снижения процентных ставок и благодаря росту активности из-за интереса к новыми проектам недвижимости“, — добавила она.
Застройщик отметил ряд позитивных изменений на рынке недвижимости в конце 2024 года, которые делают перспективы рынка более благоприятными. Растущая активность нашла свое отражение и в последнем квартале года, который оказался для компании успешным: доходы от продаж составили 3,39 млн евро, а чистая прибыль — 220 тыс. евро. За весь год доходы от продаж достигли 7,5 млн евро, а чистый убыток — 624 000 евро. Снижение показателей по сравнению с предыдущим годом было обусловлено в основном успешными продажами в рамках проекта Kodulahe Rannakalda, завершенного в конце 2023 года, что принесло на тот момент значительно более высокие доходы.
В жилом районе Kodulahe компания в основном занималась продажей готовых квартир застройки Rannakalda и предварительными продажами в комплексе по адресу Сооди 6 – таким образом, на конец года в Rannakalda было продано 87 из 113 квартир, а в комплексе Сооди 6 этап предварительной продажи прошли 10 из 66 квартир. Разрешение на строительство проекта Сооди 6 все еще находится на рассмотрении, и строительные работы начнутся после его получения. Кроме того, продолжаются работы по детальной планировке завершающегося этапа района Kodulahe — т.е. жилого комплекса по адресу Ламми 6, в котором планируется построить 175 квартир.
Параллельно ведется подготовка и регистрация потенциальных клиентов для следующего крупного проекта — развитие жилого района Arcojärve, который будет возведен на побережье озера Харку. „Интерес к этому проекту до сих пор высок, и мы делаем все возможное, чтобы получить утвержденную детальную планировку этого проекта в течение следующих нескольких месяцев“, — сказала Мустонен.
В качестве позитивного достижения по итогам года глава Arco Vara также выделяет продажу двух бутик-апартаментов в элитном жилом комплексе Kuldlehe, что принесло предприятию оборот в размере 1,2 млн евро.
В Болгарии проект Botanica Lozen достиг 85% готовности, строительство первого этапа планируется завершить в первой половине 2025 года. „Интерес к проекту вырос, и мы ожидаем, что он еще больше возрастет в ближайшие месяцы после завершения работ по благоустройству территории“, — сказала Мустонен.
Целью Arco Vara в первой половине этого года является завершение продаж готовой недвижимости как в Эстонии, так и Болгарии. „Мы сосредоточены на продаже готовых квартир рыночной стоимостью 14 миллионов евро в комплексах Kodulahe и Kuldlehe, а до начала 2026 года в планах продажа домов рыночной стоимостью 8,4 миллиона евро в проекте Botanica Lozen“, — поделилась Мустонен главной целью продаж.
По оценкам застройщика, в этом году рынок недвижимости останется осторожно стабильным. „Определенные факторы, такие как повышение налогов, могут оказать давление на предложение жилой недвижимости и повлиять на динамику рынка. Несмотря на эти трудности, постепенное снижение процентных ставок и стабилизация экономической ситуации, как мы надеемся, будут способствовать медленному, но устойчивому восстановлению рынка недвижимости“, — считает Кристина Мустонен. „Мы полагаем, что к концу 2025 года на рынке недвижимости ощутимо возрастет активность, чему будет способствовать уверенность покупателей, рост строительной активности и более благоприятная финансовая среда“, — заключила она.
Arco Vara - международный концерн по развитию недвижимости, который занимается приносящими дополнительную ценность проектами развития жилой среды. Основными сферами деятельности Arco Vara являются развитие здоровой жизненной среды и связанной с ней бизнес-недвижимости. Главными рынками предприятия являются Эстония и Болгария. Материнское предприятие Arco Vara AS было создано в 1992 году в Эстонии и начиная с 2007 года ценные бумаги предприятия котируются на бирже Nasdaq Tallinn.