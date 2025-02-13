Три сценария возможного завершения российско-украинской войны: во всех случаях Украине и ЕС понадобится помощь США

Базовый (и наиболее вероятный) сценарий. В обозримом будущем аннексированные РФ территории Украины останутся в „подвешенном состоянии“ и под фактическим контролем России. Возможны некоторые обмены территориями, включающие часть занятой ВСУ Курской области. Украина получит некие гарантии безопасности, и большая часть переговоров будет сосредоточена на том, насколько эти гарантии будут сильны. Поскольку вступление Украины в НАТО, вероятно, пока исключается, выполнение обязательств по этим гарантиям будет зависеть от решений будущих политических лидеров. Если Европе удастся установить контакты с Белым домом, она может убедить США сохранить поддержку Украины, пока страны Евросоюза будут наращивать собственные возможности в этом направлении.

Лучший (и идеальный для Киева) сценарий. США и страны Европы пообещают вмешаться, если Россия нарушит условия мирного соглашения. Но угроза прямого конфликта с РФ вызывает опасения даже у самых ярых сторонников Украины, отмечает Bloomberg. Вместо этого союзники Киева могут пообещать увеличить военную помощь Украине, повторно ввести или усилить санкции против РФ, помочь в развитии украинской оборонной промышленности и реформировать ВСУ, чтобы они стали главным сдерживающим Россию фактором. Такой вариант развития событий также может открыть Украине путь для вступления в Евросоюз в течение 10 лет, что, в свою очередь, позволит укрепить восточный фланг ЕС.