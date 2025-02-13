Смотрите, какое приложение жители Эстонии назвали самым удобным

Среди мобильных приложений компаний, работающих в Эстонии, в пятёрку лучших также вошли Swedbank, Revolut, Apollo Kino и Õhtuleht. Если рассматривать все мобильные приложения, то в пятёрку лидеров вошли Smart-ID, Swedbank, Shazam, Waze и SHEIN.

„Мобильные приложения стали важным каналом коммуникации и средой взаимодействия между клиентом и компанией. Эстонские компании могут быть рады тому, что пользователи оценивают созданные здесь приложения практически так же высоко, как и приложения, широко используемые в мире“, — отметила Катарина Мялль, специалист по исследованиям компании Kantar Emor. „Респонденты в основном отмечали, что наиболее важными аспектами использования приложений являются их простота, надёжность и плавность работы. Людям не нравится, когда приложение не обновлено, не имеет визуальной привлекательности или работает медленно“, — добавил она. В среднем жители Эстонии устанавливают 18 мобильных приложений.

По данным опроса медиа дня Kantar Emor, жители Эстонии (в возрасте от 15 до 74 лет) тратят в среднем три часа в день на свои мобильные телефоны. Основное время уходит на социальные сети, новостные порталы и прослушивание музыки.

В исследовании индекса удобства использования мобильных приложений соответствующие приложения оценивались людьми, имеющими реальный опыт их использования. Было определено, насколько люди удовлетворены приложениями и насколько удобно ими пользоваться. На основании этих двух оценок был сформирован индекс дружелюбия к клиентам. В исследование было включено 125 мобильных приложений. Опрос проводился с 05.12 по 12.12.2024, в нем приняли участие 1213 жителей Эстонии в возрасте 16+.

Посмотреть график результатов опроса можно ЗДЕСЬ.

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