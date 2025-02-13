Неожиданно: криптобизнесмены Турыгин и Потапенко могут скоро вернуться в Эстонию

Представители Турыгина и Потапенко, экстрадированных в США по подозрению в совершении преступлений, сообщили прессе, что 17 из 18 обвинений против мужчин были сняты, включая обвинение в отмывании денег.

Представители бизнесменов намерены доказать, что клиентам не был причинен никакой вред, и просят судью не назначать их подзащитным тюремное заключение.

По словам представителя Сергея Потапенко Марка Э. Бини, его клиент признался в предоставлении некоторой ложной информации об объемах майнинга Hashflare. „Он сожалеет о своем поведении и берет на себя ответственность за совершенную ошибку. Правительство подтверждает, что Сергей Потапенко, Иван Турыгин и Hashflare отправили клиентам майнингового сервиса криптовалюту, стоимость которой на момент отправки составляла более 350 миллионов долларов. Кроме того, Сергей и Иван согласились отказаться от замороженных правительством в 2022 году активов, а также сотрудничать с правительством и обнародовать базу данных своих клиентов, чтобы эти замороженные средства можно было использовать для погашения задолженности всем клиентам таким образом, чтобы ни у кого не возникло никаких финансовых потерь.

Представитель Ивана Турыгина Андрей Спектор сообщил, что Турыгин и Потапенко управляли успешными компаниями, оказывали реальные услуги, давали работу в Эстонии примерно сотне людей и вносили значительный вклад в благотворительность. „Как Иван признался сегодня, одна из его и Сергея компаний обещала майнить криптовалюту и действительно майнила криптовалюту, но не так много, как было обещано. Вместо этого он иногда переводил клиентам криптоактивы, купленные на открытом рынке. При этом важно то, что мы доказали суду: ни один клиент не понес никакого ущерба“.

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