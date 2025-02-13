ФОТО: В какой из этих новостроек хотели бы жить вы?

„Начать инвестировать можно даже всего с 50 евро и в любое время, но, поскольку в каждый проект вносят вклад сразу несколько тысяч человек, этот общий вклад позволяет строить новые современные здания или жилые районы. Это еще одна магия краудфандинга, помимо дохода инвестора“, — говорит Даниил Аал, один из руководителей Estateguru. И добавляет, что люди часто удивляются тому, сколько домов, которые радуют их глаз, построено или отремонтировано с использованием финансирования краудфандинговых инвесторов. „Я знаю нескольких человек, которые были удивлены, когда узнали, что их собственный новый дом также был построен при поддержке инвесторов Estateguru“, — делится Аал.

Все кредиты, предоставляемые Estateguru, обеспечены недвижимостью, что добавляет уверенности инвесторам, а с этого года доходность краудфандинга повысится еще и благодаря возможности использования системы инвестиционных счетов.

Год назад по результатам голосования инвесторов лучшим проектом года был признан Rocca Tower C, построенный в Таллинне эстонской фирмой развития недвижимости Endover. Представляем номинантов, за которых можно отдать свой голос в этом году.

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Апартаменты Suur-Karja Residents в Старом городе в Таллинне расположены в готическом здании XV века, которое было отреставрировано с учетом самых современных требований. Роскошные апартаменты сочетают исторические каменные стены, натуральные материалы и современную отделку.

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