ФОТО: В какой из этих новостроек хотели бы жить вы?
Инвесторы платформы Estateguru в прошлом году профинансировали 341 проект недвижимости, предоставив более 80 миллионов евро и заработав на процентах доход в размере 12,6 миллиона евро. Сейчас проводится голосование, чтобы выбрать из семи наиболее выдающихся номинантов лучший проект 2024 года.
„Начать инвестировать можно даже всего с 50 евро и в любое время, но, поскольку в каждый проект вносят вклад сразу несколько тысяч человек, этот общий вклад позволяет строить новые современные здания или жилые районы. Это еще одна магия краудфандинга, помимо дохода инвестора“, — говорит Даниил Аал, один из руководителей Estateguru. И добавляет, что люди часто удивляются тому, сколько домов, которые радуют их глаз, построено или отремонтировано с использованием финансирования краудфандинговых инвесторов. „Я знаю нескольких человек, которые были удивлены, когда узнали, что их собственный новый дом также был построен при поддержке инвесторов Estateguru“, — делится Аал.
Все кредиты, предоставляемые Estateguru, обеспечены недвижимостью, что добавляет уверенности инвесторам, а с этого года доходность краудфандинга повысится еще и благодаря возможности использования системы инвестиционных счетов.
Год назад по результатам голосования инвесторов лучшим проектом года был признан Rocca Tower C, построенный в Таллинне эстонской фирмой развития недвижимости Endover. Представляем номинантов, за которых можно отдать свой голос в этом году.
Suur-Karja Residents – очарование старины и современная элегантность в Старом городе в Таллинне
Апартаменты Suur-Karja Residents в Старом городе в Таллинне расположены в готическом здании XV века, которое было отреставрировано с учетом самых современных требований. Роскошные апартаменты сочетают исторические каменные стены, натуральные материалы и современную отделку.
Kollane 9 – эксклюзивное жилье в Кадриорге
Kollane 9 – расположенный в Кадриорге в Таллинне бутик-проект, в котором на шести этажах всего девять квартир. Высокие потолки, большие окна и тщательно подобранные отделочные материалы создают качественную жилую среду. В некоторых квартирах есть балконы площадью до 18,6 квадратных метров. В интересах устойчивого развития и обеспечения экологичной жилой среды в здании установлена зарядная станция для электромобилей, а центральное отопление дополняет современная система вентиляции.
Volta Villa – история и современность в Таллинне
Реновированная в 2024 году вилла Volta дала новую жизнь историческому зданию таллиннской фабрики Volta, теперь здесь эксклюзивный дом с 23 квартирами. В ходе реконструкции были сохранены фасад в стиле неоренессанса, сводчатые потолки и каменные стены исторического здания. Построенное в 1899–1900 годах здание стало частью соответствующей концепции 15-минутного города современной застройки с жилыми домами, коммерческими помещениями и парком.
Ežero vilos (Lake Villas) – близость к природе и городской комфорт в Вильнюсе
Ežero vilos представляет собой расположенный недалеко от Вильнюса жилой комплекс из 46 вилл энергетического класса А+, откуда открывается прекрасный вид на озеро Буйвыдишкю и окружающие сосновые леса. Ežero vilos находится всего в 15 минутах езды на автомобиле от центра Вильнюса, проект предлагает идеальный баланс между городским комфортом и близостью к природе. Виллы площадью 55-70 квадратных метров обращают на себя внимание благодаря фасадам из обожженного дерева, деревянным раздвижным окнам и террасам из термодревесины. Все виллы имеют собственный двор и парковочное место.
Juglasciems – гармоничная жилая среда в Риге
В жилом комплексе площадью 67,7 га, расположенном недалеко от Риги, между озером Югла и сосновым лесом, запланировано более 300 домов. Проект дополняют зеленые парки и зоны отдыха, а в будущем здесь откроются также кафе и магазины. Комплекс, расположенный всего в 9 км от центра Риги, предлагает покой и высококачественную жилую среду на лоне природы. См. также видео проекта!
Palejas – безопасная и очень зеленая жилая среда в Риге
Palejas, расположенный в одном из самых привлекательных районов Латвии в городе Марупе, представляет собой закрытый жилой комплекс, расположенный среди зеленых насаждений, и предназначенный для комфортного проживания сообщества. Энергоэффективные дома, система воздушно-водяного отопления и современная вентиляция создают безопасную и качественную жилую среду. Комплекс расположен всего в 10 минутах от центра Риги и аэропорта.
Šventosios pajūrio namai – жизнь в Паланге неподалеку от пляжа
Современный жилой комплекс Šventosios pajūrio namai расположен в Паланге (Литва), всего в 7 минутах ходьбы от пляжа Швянтойи. В трехэтажном здании 15 квартир, каждая из которых имеет отдельный вход. Квартиры первого этажа дополняются собственным участком земли, что предлагает жильцам еще больше приватности и ощущения свободы.
Estateguru — ведущая общеевропейская инвестиционная среда, предоставляющая кредиты под залог недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса, а также предлагающая тщательно отобранные инвестиционные возможности для международного сообщества инвесторов. Мы занимаемся развитием безграничной цифровой экосистемы для финансирования и инвестиций в проекты недвижимости как в Европе, так и за ее пределами. Объединяя разных поставщиков услуг, предпринимателей и инвесторов в единой операционной среде, мы предлагаем уникальное решение, которого не могут предложить другие финансовые учреждения — простой трансграничный цифровой сервис для заемщиков и инвесторов. В команде Estateguru в Таллинне, Риге и Вильнюсе работают 44 профессионала.