„Услышал, как затрещали ломающиеся ребра. Это был мой последний удар“. Подростки-убийцы описали трагическую ночь

Судебное расследование жуткого преступления в Таммисте фактически завершилось, и обвиняемые дали свои показания.

16-летний Д. М. К. и 17-летний К. К. обвиняются в убийстве 59-летнего Хуго в Таммисте. Поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними, мы не разглашаем их настоящие имена и в этой статье будем называть их Марко и Каспар соответственно.

Исходя из обвинения и ответа суда, инициатором преступления, по всей видимости, является Каспар. Он также жил в Таммисте раньше и знал Хуго с того времени, с которым, по его словам, у него был конфликт. В ночь на 25 августа, когда молодые люди совершили убийство, он предложил Марко навестить Хуго.

На следующий день Хуго был найден мертвым в своем доме. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости, на теле имелись многочисленные травмы. В это же время в социальных сетях молодые люди распространили видеоролики с жестоким избиениям.

Юноши признались в своих действиях с самого начала. В среду они более подробно рассказали о том, что произошло той ночью.

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