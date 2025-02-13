ЧП и криминал
13.02.2025, 14:55

„Услышал, как затрещали ломающиеся ребра. Это был мой последний удар“. Подростки-убийцы описали трагическую ночь

 

  • Мать обвиняемого извинилась за то, что вместо сына посвятила себя новому мужчине

  • У подростков, совершивших преступления, были схожие семейные проблемы

  • Положительное влияние тюрьмы: обвиняемые мечтают об университете и баскетбольной карьере

Обвиняемый в убийстве Каспар, заявил, что намеревался просто поговорить, но, придя к жертве, вышел из себя и начал избивать мужчину
Обвиняемый в убийстве Каспар, заявил, что намеревался просто поговорить, но, придя к жертве, вышел из себя и начал избивать мужчину
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

„Однажды я уже убил, и могу сделать это снова“, — сказал Каспар, несовершеннолетний, обвиняемый в убийстве в Таммисте, своему сокамернику несколько месяцев назад. В связи с этим против него было возбуждено новое уголовное дело.

Судебное расследование жуткого преступления в Таммисте фактически завершилось, и обвиняемые дали свои показания.

16-летний Д. М. К. и 17-летний К. К. обвиняются в убийстве 59-летнего Хуго в Таммисте. Поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними, мы не разглашаем их настоящие имена и в этой статье будем называть их Марко и Каспар соответственно.

Исходя из обвинения и ответа суда, инициатором преступления, по всей видимости, является Каспар. Он также жил в Таммисте раньше и знал Хуго с того времени, с которым, по его словам, у него был конфликт. В ночь на 25 августа, когда молодые люди совершили убийство, он предложил Марко навестить Хуго.

На следующий день Хуго был найден мертвым в своем доме. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости, на теле имелись многочисленные травмы. В это же время в социальных сетях молодые люди распространили видеоролики с жестоким избиениям.

Юноши признались в своих действиях с самого начала. В среду они более подробно рассказали о том, что произошло той ночью.

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