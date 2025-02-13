„Услышал, как затрещали ломающиеся ребра. Это был мой последний удар“. Подростки-убийцы описали трагическую ночь
Мать обвиняемого извинилась за то, что вместо сына посвятила себя новому мужчине
У подростков, совершивших преступления, были схожие семейные проблемы
Положительное влияние тюрьмы: обвиняемые мечтают об университете и баскетбольной карьере
„Однажды я уже убил, и могу сделать это снова“, — сказал Каспар, несовершеннолетний, обвиняемый в убийстве в Таммисте, своему сокамернику несколько месяцев назад. В связи с этим против него было возбуждено новое уголовное дело.
Судебное расследование жуткого преступления в Таммисте фактически завершилось, и обвиняемые дали свои показания.
16-летний Д. М. К. и 17-летний К. К. обвиняются в убийстве 59-летнего Хуго в Таммисте. Поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними, мы не разглашаем их настоящие имена и в этой статье будем называть их Марко и Каспар соответственно.
Исходя из обвинения и ответа суда, инициатором преступления, по всей видимости, является Каспар. Он также жил в Таммисте раньше и знал Хуго с того времени, с которым, по его словам, у него был конфликт. В ночь на 25 августа, когда молодые люди совершили убийство, он предложил Марко навестить Хуго.
На следующий день Хуго был найден мертвым в своем доме. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости, на теле имелись многочисленные травмы. В это же время в социальных сетях молодые люди распространили видеоролики с жестоким избиениям.