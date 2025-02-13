Осторожно, очень скользко! Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу

Сегодня утром в 7:55 в центр тревоги поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в деревне Кабала волости Рапла, где автомобиль Volkswagen Golf съехал с дороги и перевернулся на крышу. Состояние здоровья женщины, находившейся за рулем, оценивают медики. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Утром в Северной Эстонии ожидается снег и мокрый снег, возможен также ледяной дождь. Дорожные условия в Северной Эстонии снежные, дороги очень скользкие! Температура воздуха составляет от -2 до -10 градусов, а температура на дороге — от -2 до -7 градусов.

По прогнозу погоды, в течение дня на юг Эстонии переместится зона снега и мокрого снега, дороги и такм станут заснеженными и скользкими! Температура воздуха днем ​​составит от 0 до -6 градусов.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.