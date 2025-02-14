Бывший топ-менеджер Bolt открыла в театральном здании необычный караоке-клуб. Инвесторы — Маркус и Мартин Виллиг

Еще несколько лет назад Венус Лим была полностью погружена в область технологий. Она присоединилась к команде Bolt на раннем этапе, проработала там шесть лет и сыграла важную роль в превращении компании в технологического гиганта, но на пороге своего 30-летия она задумалась о том, что делать дальше.

„Я могла бы проработать в Bolt еще хоть десять лет, но мне хотелось испытать жизнь и за пределами „технологического пузыря“. Я хотела заняться чем-то в такой области, в которой главное — не практичность, а возможность приносить людям радость“, — объяснила она.

Выросшая в Сингапуре, где частные караоке-клубы — неотъемлемая часть культуры, Лим была удивлена тем, что люди в Эстонии до сих пор записывают названия песен на бумагу и часами ждут своей очереди, чтобы исполнить хотя бы одну, и Лим решила, что это можно и нужно изменить.

Инвесторами такой идеи выступили в том числе и бывшие коллеги из Bolt - Евгений Кабанов, Маркус Виллиг и Мартин Виллиг.

Кстати, владельцы Bolt за последние годы не только выступали как инвесторы, они также пожертвовали эстонским партиям в общей сложности более 220 000 евро — очевидно, дела у компании идут неплохо.

К концу третьего квартала 2024 года Bolt оказался вторым по величине работодателем в стартап-секторе с численностью сотрудников 1321, что на 34 человека больше, чем год назад. За три квартала этого года Bolt выплатил 31,1 миллиона евро налогов на рабочую силу.

На Bolt обратили внимание даже в США. По словам журналиста Forbes Йэна Мартина, Bolt — достойный конкурент Uber. История эстонской фирмы привлекла внимание Мартина, так как Виллигу было всего 19 лет, когда он ее основал. Журналиста вдохновило то, как молодому человеку удалось превратить небольшой стартап в серьезного конкурента ведущей американской платформы по услугам таксоизвоза Uber.

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