Для спасения жизни: полиция перестанет возбуждать дела, на вызов о передозировке будут выезжать только медики

Цель этого соглашения - побудить людей своевременно обращаться за помощью, не опасаясь наказания. Таким образом планируется не только спасать жизни людей, но также направить еще больше людей, употребляющих наркотики, за помощью.

По словам руководителя отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, число передозировок и смертей от передозировки в последние годы увеличилось.

„К сожалению, бывали случаи, когда из-за страха наказания человек, получивший передозировку, или находившиеся с ним люди не звонили на номер 112 и не вызывали помощь. В худшем случае это заканчивалось смертью, но также речь идет о случаях, когда оставшийся без помощи человек впоследствии получал серьезный ущерб здоровью, которого можно было избежать.

Чтобы сподвигнуть людей в случае передозировки вызывать помощь, впредь на вызовы будет в большинстве случаев реагировать только скорая помощь. Полиция будет приезжать в том случае, если из звонка в Центр тревоги выяснится, что место происшествия небезопасно, со случаем связаны несовершеннолетние, или что-то указывает на виновное деяние, на которое акт не распространяется. Также полиция будет реагировать в случае, если находящаяся на месте бригада скорой помощи попросит помощи полиции. Например, в ситуациях, когда необходимо обеспечить безопасность сотрудников скорой помощи“, - описал Пикаро.

Если полиция всё-таки выезжает на место происшествия, то производство по делу о проступке не будет возбуждено, если правонарушение ограничивается владением и употреблением наркотиков в небольшом количестве, если вызвавший помощь и нуждающийся в помощи сотрудничают с полицией и добровольно выдадут запрещенное вещество, и если вызвавший помощь и нуждающийся в помощи не совершили иных правонарушений и им не назначен контроль за поведением. Акт доброго самаритянина не распространяется на более серьезные правонарушения, например, на производство, распространение и сбыт наркотиков, а также на прочие преступления.