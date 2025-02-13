Для спасения жизни: полиция перестанет возбуждать дела, на вызов о передозировке будут выезжать только медики(2)
Согласно так называемому акту „Доброго Самаритянина“, ни вызвавшего, ни нуждающегося в помощи не будут привлекать к ответственности за употребление наркотиков и владение наркотиками в небольшом количестве при возникновении проблем со здоровьем из-за употребления наркотиков.
Цель этого соглашения - побудить людей своевременно обращаться за помощью, не опасаясь наказания. Таким образом планируется не только спасать жизни людей, но также направить еще больше людей, употребляющих наркотики, за помощью.
По словам руководителя отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, число передозировок и смертей от передозировки в последние годы увеличилось.
„К сожалению, бывали случаи, когда из-за страха наказания человек, получивший передозировку, или находившиеся с ним люди не звонили на номер 112 и не вызывали помощь. В худшем случае это заканчивалось смертью, но также речь идет о случаях, когда оставшийся без помощи человек впоследствии получал серьезный ущерб здоровью, которого можно было избежать.
Чтобы сподвигнуть людей в случае передозировки вызывать помощь, впредь на вызовы будет в большинстве случаев реагировать только скорая помощь. Полиция будет приезжать в том случае, если из звонка в Центр тревоги выяснится, что место происшествия небезопасно, со случаем связаны несовершеннолетние, или что-то указывает на виновное деяние, на которое акт не распространяется. Также полиция будет реагировать в случае, если находящаяся на месте бригада скорой помощи попросит помощи полиции. Например, в ситуациях, когда необходимо обеспечить безопасность сотрудников скорой помощи“, - описал Пикаро.
Если полиция всё-таки выезжает на место происшествия, то производство по делу о проступке не будет возбуждено, если правонарушение ограничивается владением и употреблением наркотиков в небольшом количестве, если вызвавший помощь и нуждающийся в помощи сотрудничают с полицией и добровольно выдадут запрещенное вещество, и если вызвавший помощь и нуждающийся в помощи не совершили иных правонарушений и им не назначен контроль за поведением. Акт доброго самаритянина не распространяется на более серьезные правонарушения, например, на производство, распространение и сбыт наркотиков, а также на прочие преступления.
Наркоэксперт министерства внутренних дел Айн Пейл заверяет, что акт доброго самаритянина не вносит изменения в закон и не делает политику в отношении наркотиков более либеральной. Однако изменится практика реагирования и разрешения случаев, связанных с наркотиками. „Употребление наркотиков по-прежнему запрещено и наказуемо. Но мы договорились с департаментами, что нельзя наказывать ценой человеческих жизней. Мы очень надеемся, что акт доброго самаритянина побудит людей больше обращаться за помощью. Это одна из мер для достижения поставленной в сфере наркополитики на 2030 год цели, а именно - снизить число смертей от употребления наркотиков“, - заявил Пейл.
Руководитель отдела наркозависимости Института развития здоровья Катри Абел-Олло утверждает, что помощь в отказе от наркотиков уже доступна, и в будущем потребителей будет направляться на эти услуги еще больше. „Смерти от непосредственно передозировки наркотиками возможно предотвратить. Мы придерживаемся принципа, что помочь можно только тому, кто еще жив. Государство будет направлять употребляющих наркотические вещества на реабилитацию. Люди могут также сами ознакомиться с доступными возможностями помощи на сайте narko.ee в разделе „Ищи помощь“. Например, там можно найти информацию о горячей линии, различных программах консультирования и лечении зависимости“, — призывает Катри Абел-Олло искать помощь.
Акт доброго самаритянина принят во многих странах, но способ и масштаб его применения, а также степень обеспечиваемой им защиты в разных странах варьируется. Правительство Эстонии приняло решение о разработке акта 30 мая 2024 года. Акт доброго самаритянина заключен между Департаментом полиции и пограничной, Министерством социальных дел, Министерством внутренних дел, Институтом развития здоровья и Центром тревоги.