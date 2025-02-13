Выход на лед водоемов Ласнамяэ запрещен
С наступлением холодов погода часто бывает обманчивой, создавая ложную уверенность в том, что лед на водоемах уже достаточно прочен. На самом деле выход на лед может иметь фатальные последствия как для людей, так и для домашних любимцев.
„Каждую зиму на озере в парке Паэ мы наблюдаем людей, рискующих своей жизнью, выходя на лед. Призываю не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, и воздержаться от выхода на лед водоемов Ласнамяэ. Родителям настоятельно советую поговорить с детьми о возможных последствиях, так как мы не раз становились свидетелями случаев, когда оставленные без присмотра дети выходили на опасный лед“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Выход на лед водоемов Ласнамяэ категорически запрещен вне зависимости от погоды. Запрет касается как озера Паэ, так и пруда в парке Тондираба и других водоемов района.
При нарушении запрета выхода на лед полиция имеет право наложить штраф.
Если вы заметили на водоеме нуждающегося в помощи, немедленно звоните по телефону экстренной помощи 112. В случае нарушения общественного порядка можно обратиться в Таллиннский департамент муниципальной полиции по телефону 14410.