Выход на лед водоемов Ласнамяэ запрещен

„Каждую зиму на озере в парке Паэ мы наблюдаем людей, рискующих своей жизнью, выходя на лед. Призываю не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, и воздержаться от выхода на лед водоемов Ласнамяэ. Родителям настоятельно советую поговорить с детьми о возможных последствиях, так как мы не раз становились свидетелями случаев, когда оставленные без присмотра дети выходили на опасный лед“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.