Плей-офф ЛЧ | „Милан“ сенсационно проиграл „Фейеноорду“, а „Брюгге“ одолел „Аталанту“

„Бавария“ с трудом обыграла „Селтик“

Игра началась с шокирующего эпизода: хозяева забили уже на первой минуте, но гол не был засчитан из-за офсайда. Первый тайм прошел под полным контролем мюнхенцев, которые постоянно атаковали, но открыть счет удалось лишь на 45-й минуте благодаря точному удару Олисе.

Во втором тайме „Бавария“ быстро удвоила преимущество: Гарри Кейн остался один на дальней штанге после розыгрыша углового и с близкого расстояния мощно отправил мяч в сетку. Спорный момент возник после столкновения Упамекано с Энгельсом в штрафной „Баварии“, но судья, пересмотрев эпизод, решил, что пенальти не будет.

„Селтик“ сумел сократить отставание ближе к финальному свистку: Маэд эффектно подставил голову под скидку Хен Джун Яна. В компенсированное время Нойер спас „Баварию“ от пропущенного мяча, отразив мощный удар Джонстона. Итог — победа мюнхенцев в напряженном поединке.

„Фейенорд“ сенсационно обыграл „Милан“ в напряженном поединке

Исход встречи был решен единственным голом, забитым на первых минутах: Пайшан замкнул точный пас и пробил по центру ворот, воспользовавшись тем, что Майк Меньян оказался не готов к этому эпизоду.

Под конец первого тайма Пайшан был близок к дублю, но мяч угодил в перекладину. „Милан“ в первые 45 минут так и не сумел создать ни одного опасного момента. Во втором тайме команды играли активнее, но счет на табло остался неизменным. Победа „Фейенорда“ стала неожиданным итогом матча.

„Бенфика“ одержала минимальную победу над „Монако“

Анатолий Трубин снова не пожал руку футболисту сборной России Александру Головину. Вратарь сборной Украины блестяще провел игру, совершив три ключевых сейва в первом тайме, включая эффектный перевод удара Аклиуша на угловой.

Единственный гол был забит Павлидисом на третьей минуте второго тайма, когда он красиво перебросил Маецки после быстрой атаки. „Бенфика“ пыталась увеличить счет, но больше не смогла пробить оборону хозяев. Победа укрепила шансы „Бенфики“ перед ответной встречей 18 февраля.