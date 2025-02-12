Зеленский о разговоре с Трампом: Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, о чем лидеры двух стран сообщили в социальных сетях. Звонок состоялся после разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
По словам советника президента Украины Дмитрия Литвина, переговоры продолжались около часа.
Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что президент США проинформировал его „о деталях своего разговора с Путиным“.
„Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным“, – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
„Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let’s get it done. Договорились о дальнейших контактах и встречах“, – добавил Зеленский.