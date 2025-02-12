Зеленский о разговоре с Трампом: Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой

„Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным“, – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.