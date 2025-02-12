Правда ли, что Белый дом через USAID заплатил $8 млн изданию Politico за комплиментарные статьи о Демократической партии?
На фоне новостей о заморозке деятельности Агентства США по по международному развитию (USAID) и проведении аудита его деятельности в СМИ и соцсетях разошлась новость о том, что при президенте Джо Байдене организация заплатила авторитетному изданию Politico крупную сумму за публикацию хвалебных материалов об однопартийцах тогдашнего главы государства. Мы проверили достоверность этой информации.
О многомиллионных платежах, якобы поступавших от USAID на счета Politico, рассказали, например, ТАСС, „Газета.ru“, телеканал НТВ, BFM и „Прайм“. Бо́льшая часть этих СМИ ссылалась на соответствующее заявление президента США Дональда Трампа и/или представителей его администрации. О резонансной новости также писали пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, Facebook, Instagram) и популярные Telegram-каналы: „Контекст“ (270 000 просмотров), „ЗеРада“ (250 000), „Соловьёв“ (230 000), „Банкста“ (183 000), „Политика страны“ (94 000) и др.
Агентство США по международному развитию (USAID) было создано в 1961 году по указу президента Джона Кеннеди для координации гуманитарной поддержки, которую американское правительство оказывает другим странам. Организация реализует программы помощи в сферах здравоохранения и образования, помогает ликвидировать последствия природных бедствий и защищать окружающую среду, поддерживает общественные инициативы и демократические институты. По оценкам Исследовательского центра Конгресса США, в 2023 году USAID распределяло помощь в размере около $40 млрд (в предыдущие два десятилетия эта сумма была почти вдвое ниже, но резко выросла благодаря средствам, выделенным на поддержку Украины).
24 января президент США Дональд Трамп, несколькими днями ранее во второй раз вступивший в должность, издал указ о временной заморозке почти всех программ внешней помощи, в первую очередь тех, которые реализовывались через USAID. По его мнению, агентством руководили „радикальные левые безумцы“, поэтому его деятельность должна быть пересмотрена. Сотрудники организации были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а её сайт перестал работать. Исполняющим обязанности главы USAID стал госсекретарь Марко Рубио, заявивший, что агентство стало всемирной благотворительной организацией вместо того, чтобы продвигать национальные интересы США. По словам миллиардера Илона Маска, возглавившего в новой американской администрации Департамент эффективности госуправления, USAID и вовсе необходимо закрыть, потому что оно „невероятно политически ангажировано“ и не может быть реформировано. Бизнесмен утверждает, что Трамп согласен с такой оценкой.
Представители некоммерческих организаций из разных стран мира, которых эти шаги Белого дома застали врасплох, говорят о катастрофических последствиях, к которым может привести подобное решение. Из-за приостановки финансирования уже отложена кампания по борьбе с малярией в Гане и Кении, прерваны поставки лекарств для профилактики и терапии ВИЧ в Уганде, заморожена помощь жертвам торговли людьми в Азии и Латинской Америке, закрываются центры психологической реабилитации ветеранов в Украине.
Политика Трампа в отношении USAID серьёзно ударила и по независимым медиа. По данным „Репортёров без границ“, речь идёт о заморозке $268 млн на поддержку СМИ из более чем 30 стран, в том числе России и Украины. Над этим не преминул публично посмеяться Маск, отметив, что не считает такие издания независимыми.
4 февраля редактор издания Semafor Макс Тани опубликовал в соцсети X скриншот письма, которое руководство Politico якобы направило своим сотрудникам. В нём приносят извинения за то, что работники издания в положенный день не получили зарплату, а в качестве причины задержки названа техническая ошибка. На момент написания разбора твит набрал более 7,5 млн просмотров и почти 1000 комментариев. Большинство комментаторов выражали уверенность, что истинная причина невыплаты зарплаты в срок — приостановка деятельности USAID, которое якобы финансировало и Politico.
На следующий день Кайл Беккер, бывший продюсер телеканала Fox News, симпатизирующего Республиканской партии и лично Трампу, выложил скриншоты с сайта госзакупок США (usaspending.gov), где указано, что юрлицо издания, Politico LLC, получило от власти $8,1 млн. „Забавный факт: Politico получало средства USAID. Теперь всё обретает смысл“, — отметил Беккер. В комментариях к этому твиту, набравшему 12,6 млн просмотров, он добавил репост публикации Тани, напрямую связав задержки зарплат в редакции с замороженными грантами. Политический обозреватель Бенни Джонсон часом позже также выложил скриншот с сайта госзакупок (там фигурировали уже $8,2 млн), отметив: „Трамп и Илон [Маск] прекратили финансирование, а теперь Politico прекратит свою деятельность“ (12,3 млн просмотров).
Масла в огонь подлил и сам президент США, который днём позже опубликовал в своей соцсети Truth Social такой пост: „Похоже, миллиарды долларов были украдены из USAID и других агентств, большая часть из них пошла на фейковые новостные СМИ в качестве „взноса“ за создание хороших историй о демократах. Левая газетёнка, известная как Politico, похоже, получила $8 млн. Получала ли New York Times деньги??? Кто ещё получил??? Это может быть самым большим скандалом из всех, возможно, самым большим в истории! Демократам не спрятаться от него, он слишком большой и слишком грязный!“ Ту же сумму упомянула и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт — правда, по её версии, речь шла о покупке подписки на Politico, а не об оплате комплиментарных статей о предыдущей американской администрации.
На момент написания разбора на usaspending.gov фигурировала несколько меньшая сумма ($7,4 млн), однако, судя по архивной копии страницы, 5 февраля она и правда составляла $8,2 млн. Такие расхождения связаны с тем, что данные отображаются за последние 12 месяцев, соответственно, несколько транзакций, которые входили в общую сумму за год несколько дней назад, уже устарели и были исключены из расчёта. Этим же объясняются и разные данные на распространяемых в интернете скриншотах.
Хотя эти изображения не были фальсифицированы, их трактовка некорректна. Если внимательнее изучить посвящённую Politico страницу на usaspending.gov, можно заметить, что деньги поступали юрлицу издания отнюдь не только от USAID. Более того, это агентство не входит даже в первую пятёрку по объёму платежей (в лидерах — министерство здравоохранения, министерство внутренних дел и министерство энергетики США). Если добавить в фильтр поисковой выдачи USAID, то суммы транзакций будут довольно скромные: $24 000 в 2024 году и $20 000 — в 2023-м. Для сравнения, медианная заработная плата журналиста в США в позапрошлом году составляла $57 500 в год. Даже если предположить, что оплата подписки была лишь прикрытием, крайне сомнительно, чтобы сколько-нибудь уважающее себя издание стало рисковать репутацией ради суммы, которой не хватило бы даже на годовую зарплату одного репортёра.
Руководство Politico, к слову, не отрицает, что получало деньги от американских госучреждений, однако вовсе не за те услуги, о которых пишет Трамп и его сторонники. 6 февраля на сайте издания появилось заявление генерального директора Голи Шейхолеслами и главного редактора Джона Харриса, где те отвергли обвинения в финансировании Politico за счёт USAID: „Мы никогда не получали никакого государственного финансирования — никаких субсидий, никаких грантов, никаких подачек. Ни цента, никогда, за 18 лет“. Одновременно Шейхолеслами и Харрис отметили, что это касается непосредственно СМИ. Помимо него компания владеет сервисом Politico Pro. Согласно его сайту, это комплексная платформа, которая предоставляет специалистам в области государственной политики инструменты, новости, аналитику и другие ресурсы, необходимые для достижения успеха во всё более сложном политическом мире. В заявлении уточняется, что доступ к платформе покупали в том числе госучреждения, однако это именно оплата услуг, а не финансирование. Цена на подписку на сайте Politico Pro не указана, однако, по данным The Washington Times, она начинается с $12 000 в год. Как писало Vanity Fair, в 2023 году подписка на сервис Politico Pro принесла компании, владеющей изданием, более $120 млн. На этом фоне даже $8 млн от разных государственных органов США выглядят уже не так солидно (но сами ведомства, как сообщили в Белом доме, уже начали отказываться от подписок на СМИ и связанные с ними платформы).
Таким образом, распространяемые скриншоты с американского сайта госзакупок, свидетельствующие о выплате Politico LLC примерно $8 млн за 2024 год, подлинные, но трактуются неверно. Эти деньги были заплачены разными подразделениями правительства США за доступ к платформе Politico Pro, а не предоставлены в виде грантов или гонораров за определённые статьи. При этом USAID было далеко не самым крупным клиентом медиакомпании — оно заплатило лишь $44 000 за два года.
Итог: Большей частью неправда