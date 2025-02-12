Правда ли, что Белый дом через USAID заплатил $8 млн изданию Politico за комплиментарные статьи о Демократической партии?

Руководство Politico, к слову, не отрицает, что получало деньги от американских госучреждений, однако вовсе не за те услуги, о которых пишет Трамп и его сторонники. 6 февраля на сайте издания появилось заявление генерального директора Голи Шейхолеслами и главного редактора Джона Харриса, где те отвергли обвинения в финансировании Politico за счёт USAID: „Мы никогда не получали никакого государственного финансирования — никаких субсидий, никаких грантов, никаких подачек. Ни цента, никогда, за 18 лет“. Одновременно Шейхолеслами и Харрис отметили, что это касается непосредственно СМИ. Помимо него компания владеет сервисом Politico Pro. Согласно его сайту, это комплексная платформа, которая предоставляет специалистам в области государственной политики инструменты, новости, аналитику и другие ресурсы, необходимые для достижения успеха во всё более сложном политическом мире. В заявлении уточняется, что доступ к платформе покупали в том числе госучреждения, однако это именно оплата услуг, а не финансирование. Цена на подписку на сайте Politico Pro не указана, однако, по данным The Washington Times, она начинается с $12 000 в год. Как писало Vanity Fair, в 2023 году подписка на сервис Politico Pro принесла компании, владеющей изданием, более $120 млн. На этом фоне даже $8 млн от разных государственных органов США выглядят уже не так солидно (но сами ведомства, как сообщили в Белом доме, уже начали отказываться от подписок на СМИ и связанные с ними платформы).