Предприниматель: покупка офисных помещений – это инвестиция, которая сразу начинает приносить плоды
Менеджер по продажам Büroo 31 Таави Рейметс считает, что для предприятия покупка офисных помещений означает большее чувство уверенности, но, если рассматривать это как инвестицию, приобретение собственных площадей является еще более ощутимым и важным с точки зрения будущего. Предприниматель Криста Вага разделяет мнение Рейметса.
Приобретение офисных помещений в собственность вместо их аренды становится все более популярной тенденцией, преимущества которой эстонские предприятия начинают все лучше осознавать. „В широком смысле владение коммерческой недвижимостью более практично по тем же причинам, что и владение домом, поскольку дает уверенность в том, что договор не может внезапно закончиться, и дает возможность вкладывать деньги в личную собственность, а не в чужой карман. Поскольку соответствующих предложений на рынке было мало, многие предприятия еще не открыли для себя все преимущества покупки собственных площадей“, – говорит работающий в Novira Capital менеджером по продажам Таави Рейметс. Он уже занимался для предприятия продажей офисных помещений в таких высоко ценимых таллиннских проектах как Novira Plaza, Büroo 83 и вот последняя новинка портфеля коммерческой недвижимости – Büroo 31 в самом центре столицы.
Офис как визитная карточка предприятия
History & Heraldry Europe OÜ объединяет нескольких брендов в сфере подарков и образа жизни. Предприятие уже много лет работает в собственных помещениях, но в связи с изменением схемы ведения бизнеса в 2022 году назрела необходимость переехать из Юри на окраине города в центр Таллинна. При поиске подходящей недвижимости предприятие столкнулись с проблемой недостатка предложений на рынке.
„Разумеется, у нас были высокие требования к помещениям. Мы хотели, чтобы локация нового офиса была привлекательной, чтобы помещения были комфортными, просторными и современным, то есть чтобы они могли служить визитной карточкой нашей компании. Однако на рынке доминировали исключительно предложения аренды и почти не было пространственно интересных решений“, – вспоминает руководитель History & Heraldry Europe OÜ Криста Вага. И добавляет, что когда в процессе поиска предлагаемых на продажу коммерческих помещений они вышли на Novira Plaza, сразу возникло ощущение, что это именно то, что надо. Предприятие приобрело для себя весь 7-й этаж, который теперь уже стал своеобразным домом, отражающим ценности компании.
По словам Рейметса, многие другие его клиенты считают большим преимуществом возможность оформить помещения по своему вкусу. „При проектировании современной рабочей среды в дизайн интерьера и мебель приходится инвестировать отнюдь не маленькие суммы. Поскольку при переезде не всегда есть возможность взять все с собой, предприятию очень важно знать, что расходы, которые оно понесет, будут служить на благо сотрудников еще долгие годы“, — подчеркивает Рейметс.
Покупка – разумное с финансовой точки зрения решение
Для History & Heraldry Europe покупка собственного офиса, безусловно, была реализацией мечты „мой дом – моя крепость“, но это решение также было тщательно продуманным с финансовой точки зрения. „Для предприятия, которому оборотный капитал это позволяет, приобретение офисных площадей в собственность – это важная инвестиция“, – говорит Вага. В случае помещений, расположенных в очень хорошем месте, велика вероятность, что стоимость недвижимости со временем будет только расти. Если в будущем возникнет необходимость нового переезда, в денежном выражении это принесет доход, потому что помещения можно будет продать или сдать в аренду. Таким образом, приобретение коммерческих площадей – это прекрасная инвестиция и для тех предприятий, основная сфера деятельности которых не связана с недвижимостью.
„В нашем случае эта сделка была выгодной и с точки зрения экономии на ежемесячных расходах“, – не скрывает Вага. Это значит, что приобретение офисных помещений в собственность начало приносить плоды History & Heraldry Europe сразу.
Поскольку ставка Euribor продолжает снижаться, экономия на ежемесячных расходах за счет приобретения недвижимости в собственность становится всё более реальной перспективой, причем долгосрочной. „При аренде любого помещения всегда нужно учитывать возможность того, что арендодатель может со временем увеличить арендную плату. В то время как выплаты по кредиту фиксируются на длительный срок, и колебания могут быть вызваны только изменением ставки Euribor, которая с недавних пор начала двигаться и становиться все более выгодной“, – отмечает Рейметс.
Помещения расположенного в самом центре города Büroo 31 ждут своих новых владельцев
У предприятий, которые хотят иметь собственный офис, теперь есть уникальная возможность приобрести помещения в здании Büroo 31, которое расположено в самом центре Таллинна, на углу Пярнуского шоссе и улицы Сюда. „Büroo 31 – это построенное в 2020 году энергоэффективное здание, в котором мы уделили много внимания комфорту и презентабельности. Помещения разной площади предлагаются как на первом, так и на самом высоком, шестом этаже“, — говорит Рейметс.
В пользу Büroo 31 говорят прекрасное местоположение в самом центре Таллинна, современный дизайн интерьеров и доступность как пешком, так и на общественном транспорте или на машине, а также открывающийся из окон прекрасный вид на зеленые насаждения, на море или на Старый город.