Предприниматель: покупка офисных помещений – это инвестиция, которая сразу начинает приносить плоды

Приобретение офисных помещений в собственность вместо их аренды становится все более популярной тенденцией, преимущества которой эстонские предприятия начинают все лучше осознавать. „В широком смысле владение коммерческой недвижимостью более практично по тем же причинам, что и владение домом, поскольку дает уверенность в том, что договор не может внезапно закончиться, и дает возможность вкладывать деньги в личную собственность, а не в чужой карман. Поскольку соответствующих предложений на рынке было мало, многие предприятия еще не открыли для себя все преимущества покупки собственных площадей“, – говорит работающий в Novira Capital менеджером по продажам Таави Рейметс. Он уже занимался для предприятия продажей офисных помещений в таких высоко ценимых таллиннских проектах как Novira Plaza, Büroo 83 и вот последняя новинка портфеля коммерческой недвижимости – Büroo 31 в самом центре столицы.

Офис как визитная карточка предприятия

History & Heraldry Europe OÜ объединяет нескольких брендов в сфере подарков и образа жизни. Предприятие уже много лет работает в собственных помещениях, но в связи с изменением схемы ведения бизнеса в 2022 году назрела необходимость переехать из Юри на окраине города в центр Таллинна. При поиске подходящей недвижимости предприятие столкнулись с проблемой недостатка предложений на рынке.