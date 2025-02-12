Трамп созвонился с Путиным — и договорился немедленно начать переговоры по Украине

Трамп отметил, что они оба „хотят, чтобы миллионы людей не погибали на войне“, и похвастался, что Путин в телефонном разговоре также упомянул его предвыборный лозунг „здравый смысл“. Он сообщил, что США и Россия немедленно отдадут распоряжение своим делегациям начать переговоры, а также свяжутся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы „проинформировать его о нашем разговоре“.

„Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение государств друг друга. Мы также договорились, что наши команды начнут переговоры [по урегулированию российско-украинской войны] немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре, что я и сделаю прямо сейчас“, — написал Трамп в соцсети Truth Social 12 февраля.

Трамп добавил, что говорил с Путиным об „Украине, Ближнем Востоке, энергетике, искусственном интеллекте, силе доллара и многих других темах“, включая то, как США и Россия „так успешно сражались вместе во Второй мировой войне“. „Мы говорили о сильных сторонах наших стран и огромных выгодах, к которым в конечном итоге приведет наше сотрудничество“, — отметил президент США.

Кремль сообщил, что телефонный разговор длился почти 90 минут.

В состав американской переговорной группы войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолц, а также посол и специальный посланник Стив Виткофф.

После телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает издание „Украинская правда“, ссылаясь на офис президента Украины. Детали разговора не раскрываются.

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