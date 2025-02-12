„Не катастрофа, но и ничего хорошего“. Сборная Эстонии заняла 13-е место в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде Франция уверенно защитила титул, завоеванный год назад. Команда в составе Жулии Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена с первых этапов захватила лидерство и финишировала с преимуществом в 1 минуту и 13,8 секунды над Чехией (Джессика Ислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг, Михал Крчмарж). Германия (Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат, Юстус Штрелов) отстала на 1 минуту и 18,4 секунды, заняв третье место.

Норвегия и Швеция, которые стабильно входили в тройку лидеров прошлых смешанных эстафет, остались за чертой призовых мест из-за штрафных кругов на женских этапах. Французы закрепили свое преимущество уже после первой передачи эстафеты. Регина Эрмитс, выступавшая за Эстонию на первом этапе, использовала три дополнительных патрона на двух огневых рубежах и передала эстафету на 12-й позиции (+58,2).

Сюзан Кюльм волновалась, Сиймер был очень спокоен

Сюзан Кюльм на своем этапе смешанной эстафеты использовала три дополнительных патрона, но из-за мягкого снега при плюсовой температуре потеряла много времени на лыжной трассе. Она передала эстафету на 17-й позиции с отставанием от лидера в 2 минуты 57,8 секунды.

„Трасса была невероятно тяжелой. На огневом рубеже образовалась лужа, и вся работа смазчиков пошла насмарку. Лыжи проваливались в снег, и приходилось бороться, чтобы удержаться на ногах“, — поделилась Кюльм, выразив надежду на более благоприятные условия в следующих гонках.

Кристо Сиймер сумел улучшить позиции команды, завершив свой этап на 15-м месте (+3.28,1). Финишировал за Эстонию Рене Цахкна, принеся команде итоговое 13-е место (+3.19,5). На прошлом чемпионате мира сборная заняла на одну позицию выше.

„Не катастрофа, но и ничего хорошего“, — так подвел итог выступлению команды Сиймер. Он остался доволен своим этапом: „Это была моя лучшая гонка сезона. Лыжи отлично скользили по мягкому снегу, и я чувствовал себя свежим и отдохнувшим“.

В четверг на чемпионате мира по биатлону будет день отдыха, а в пятницу женщины выйдут на старт в спринтерской гонке.

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