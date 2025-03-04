04.03.2025, 14:45
Пропавшая 78-летняя женщина найдена мертвой
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 12 февраля, полиция просила о помощи в поиске 78-летней Нелли, которая накануне днем, 11 февраля, ушла из своего дома в поселке Ярваканди волости Кехтна и не вернулась.
Нелли ушла из своего дома в поселке Ярваканди во вторник, 11 февраля, между 14:00 и 15:00 в неизвестном направлении. Женщина не взяла с собой мобильный телефон, когда уходила из дома.
Полиция проверила все возможные места, опросила близлежащие больницы, но найти Нелли не удалось.
Во вторник, 4 марта, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что сегодня утром Нелли нашли мертвой в поселке Ярваканди. Ее обнаружил случайный прохожий на краю канавы. Для выяснения причин смерти тело женщины отправили на вскрытие.