12.02.2025, 18:36
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Рапламаа 78-летней Нелли
ФОТО: PPA
Полиция просит о помощи в поиске 78-летней Нелли, которая вчера днем, 11 февраля, ушла из своего дома в поселке Ярваканди волости Кехтна и до сих пор не вернулась.
Нелли ушла из своего дома в поселке Ярваканди во вторник, 11 февраля, между 14:00 и 15:00 в неизвестном направлении. Женщина не взяла с собой мобильный телефон, когда уходила из дома.
Полиция проверила все возможные места, опросила близлежащие больницы, но найти Нелли пока не удалось.
Рост Нелли - 164 см, среднего телосложения. Веротно, на ней была куртка зеленоватого или коричневатого цвета.
Полиция просит всех, кто видел женщину или что-либо знает о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.