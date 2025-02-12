Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Рапламаа 78-летней Нелли

Нелли ушла из своего дома в поселке Ярваканди во вторник, 11 февраля, между 14:00 и 15:00 в неизвестном направлении. Женщина не взяла с собой мобильный телефон, когда уходила из дома.

Полиция проверила все возможные места, опросила близлежащие больницы, но найти Нелли пока не удалось.

Рост Нелли - 164 см, среднего телосложения. Веротно, на ней была куртка зеленоватого или коричневатого цвета.

Полиция просит всех, кто видел женщину или что-либо знает о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.