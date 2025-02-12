ФОТО | В Таллинне горит двухэтажное здание хостела, три человека доставлены в больницу(5)
В столичном районе Нымме горит двухэтажный хостел. В настоящее время ведутся спасательные работы.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 16:55. Спасатели сразу же отреагировали, на место прибыли несколько экипажей.
Прибыв на место, спасатели увидели дым и пламя, выходящие из окон второго этажа. Люди выбежали из здания. Пожарные проникли в здание и обнаружили, что второй этаж здания полностью заполнен дымом, а одна квартира горит открытым пламенем.
Находившиеся в доме люди - более 20 человек - были эвакуированы. Помещения полностью проверены, людей внутри больше нет. Трое пострадавших доставлены в больницу для медицинского обследования.
В ликвидации пожара участвуют спасатели из Нымме, Лиллекюла, Кесклинн, Ласнамяэ, Кейла и Юри, а также добровольцы из Хюуру.
Движение на шоссе Мяннику вблизи места происшествия затруднено.
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