ФОТО | В Таллинне горит двухэтажное здание хостела, три человека доставлены в больницу

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 16:55. Спасатели сразу же отреагировали, на место прибыли несколько экипажей.

Прибыв на место, спасатели увидели дым и пламя, выходящие из окон второго этажа. Люди выбежали из здания. Пожарные проникли в здание и обнаружили, что второй этаж здания полностью заполнен дымом, а одна квартира горит открытым пламенем.

Находившиеся в доме люди - более 20 человек - были эвакуированы. Помещения полностью проверены, людей внутри больше нет. Трое пострадавших доставлены в больницу для медицинского обследования.

В ликвидации пожара участвуют спасатели из Нымме, Лиллекюла, Кесклинн, Ласнамяэ, Кейла и Юри, а также добровольцы из Хюуру.

Движение на шоссе Мяннику вблизи места происшествия затруднено.

Новость обновляется!