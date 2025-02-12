ВИДЕО | Глава Пентагона: вступление Украины в НАТО и возвращение к границам до 2014 года – нереалистичны

В своей речи на заседании формата „Рамштайн“ в Брюсселе Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к государственным границам 2014 года „является нереалистичной целью“. „Погоня за этой иллюзией лишь продлит войну и принесет еще больше страданий“, — добавил он.

„Соединенные Штаты также не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом мирных переговоров“, — заявил Хегсет.

Министр подчеркнул, что прочный мир должен включать гарантии безопасности. По его словам, европейские силы должны стать основной силой, обеспечивающей безопасность послевоенной Украины, и „любая гарантия безопасности должна быть подкреплена европейскими и неевропейскими силами“.

„Внесем ясность: американские войска не направятся в Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности“, — сказал он.

Заявления Хегсета могут вызвать беспокойство в правительстве Украины, поскольку пару дней назад Владимир Зеленский заявил, что Европа в одиночку не сможет предоставить Украине значимые гарантии безопасности без лидерства США.

Однако речь Хегсета не стала неожиданностью для союзников США. НАТО и Европейский Союз подготовились к возможности существенного отхода США от своей ведущей роли в предоставлении и координации военной помощи Украине. Для этого НАТО создал собственный механизм обеспечения безопасности для координации помощи Украине.

Заявления министра обороны США стали самым явным признаком того, что администрация Трампа намерена отстраниться от Европы и возложить украинский конфликт исключительно на европейские плечи. Это существенное отклонение от подхода администрации Байдена.

Хегсет также поддержал призывы президента Трампа к союзникам увеличить расходы на оборону до 5 процентов ВВП вместо 2 процентов. В конце своего выступления Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты „по-прежнему привержены альянсу НАТО и оборонному партнерству с Европой“.

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