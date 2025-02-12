ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1085-й день) | Трамп и Путин дали мирный старт переговорам. В Украине предлагают контракт для добровольцев с 18 лет

Новый министр обороны США Пит Хегсет считает „нереалистичным“, что Украина вступит в НАТО и вернется к границам 1991 года. С такими словами он выступил в Брюсселе на встрече в формате „Рамштайн“. „США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров“, - сказал министр. Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные „европейскими и неевропейскими войсками“, продолжил глава Пентагона.

В свою очередь в Кремле сообщили об „интенсификации работы по линии соответствующих ведомств“ России и США. „Были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российский Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США“, - заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Источники The New York Times также утверждают, что целью поездки Уиткоффа в Москву было не только освобождение Марка Фогеля. По их данным, несколько недель назад Трамп тайно наделил Уиткоффа дополнительными полномочиями, выходящими за пределы ближневосточного урегулирования, и поручил ему открыть канал переговоров с российским руководством. Подтверждения этой информации нет.

Посланник президента США Стивен Уиткофф, который 11 февраля прилетал в Москву, чтобы забрать на родину гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, возможно, встречался с президентом России Владимиром Путиным. О факте этой встречи заявил ведущий Fox News Шон Ханнити. По его информации, она продолжалась три с половиной часа.

Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и, по словам президента США, договорился „немедленно начать переговоры“. В Кремле заявили, что разговор длился полтора часа и что лидеры двух стран договорились организовать личную встречу. Читайте подробнее здесь.

Ожидается, что министр финансов США Скотт Бессент обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским доступ США к редкоземельным металлам страны. „Направляю министра финансов Скотта Бессента в Украину на встречу с президентом Зеленским. Это война ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ СКОРО, и она ЗАКОНЧИТСЯ СКОРО - слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, но предъявить им особо нечего. Когда Америка сильна, в мире царит мир“, - написал Трамп.

В Украине утвердили контракт для добровольцев с 18 лет

Министр обороны Украины Умеров представил одобренный кабмином годовой контракт для службы в Силах обороны Украины добровольцев в возрасте 18-24 лет. Указывается, что контракт для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет на один год предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и курс адаптации в воинской части.

Добровольцам будут выплачивать 1 млн гривен (23 тыс. евро. - ред.) „единовременной денежной помощи“, в том числе: 200 000 гривен после подписания контракта, 300 000 гривен - после прохождения подготовки и 500 000 гривен - в день исключения из списков личного состава воинской части. Также предусмотрены „ежемесячное денежное обеспечение“ до 120 000 гривен, возможность получить ипотеку под 0% после прохождения службы и ряд социальных гарантий.

При ударе РФ по Киеву погиб один человек, трое пострадали

В столице Украины в результате атаки РФ погиб мужчина и пострадали еще три человека, в том числе девятилетняя девочка. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, системы ПВО в Киеве и области работали против баллистических ракет. По данным Виталия Кличко, после российской атаки в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах Киева вспыхнули пожары.

Кремль: Обмен территориями между РФ и Украиной невозможен