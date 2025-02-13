Эксперт: до исполнения мечты о собственной вилле в Португалии всего 3 шага
На первый взгляд исполнение мечты о собственной вилле в Португалии, стране с приятным теплым климатом, кажется сложным. Но на самом деле для многих эта мечта вполне достижима, считает менеджер по продажам Silves Hills Сандра Алликсаар, которая уже прошла весь процесс такой покупки.
„Алгарве — самый солнечный регион Португалии, в Южной Европе он также известен как регион с самым большим количеством солнечных дней в году. Зимой погода здесь радует приятным теплом – дневная температура часто держится около 20 градусов. В то же время близость к океану влияет на погоду в летний период – летом там умеренная температура“, — делится Алликсаар, перечисляя и другие причины, которые облегчают принятие решения о покупке: прекрасные пляжи и бесконечные пешеходные тропы по холмистой местности идеальны для активного отдыха круглый год, кроме того, совсем рядом находится Силвиш – сравнимая по размерам с Хаапсалу бывшая столица региона с достойной уважения историей.
Сандра Алликсаар вместе со своими клиентами уже не один раз прошла весь процесс покупки виллы и готова поделиться этими знаниями с другими заинтересованными. „Для жителей Эстонии все значительно упрощает то, что за проектом Silves Hills стоит опытный и известный эстонский девелопер Invego. Благодаря этому для выполнения многих действий достаточно будет эстонского языка, и для клиента будет полностью организован весь процесс, включая финансирование, юридические аспекты, строительство и т. д.“, – подчеркивает Алликсаар. И добавляет, что первый шаг самый простой – в офисе Invego в Таллинне можно получить полное представление обо всем проекте и процессе покупки.
По словам менеджера по продажам, второй шаг – это поиск подходящего дома: на выбор предлагаются виллы трех различных типов. Все они спроектированных ведущими португальскими архитекторами с учетом как климата региона, так и современных природосберегающих строительных решений. „Бетонные конструкции обеспечивают необходимую в жаркие летние дни тепловую инерцию, а травяные крыши не только создают эффект близости к природе, но и обеспечивают хорошую теплоизоляцию, уменьшая нагрев крыши и сливаясь с окружающим ландшафтом. Эти крыши словно дают ощущение покоя. Умные системы рекуперации энергии позволяют использовать остаточную энергию, образующуюся при охлаждении помещений“, — говорит Алликсаар. И добавляет, что на каждой вилле есть бассейн с подогревом и полностью открывающиеся окна от пола до потолка, которые расширяют жилое пространство, объединяя его со всей территорией сада.
По словам Алликсаар, на этом этапе, то есть в процессе выборе виллы и заключения договора о бронировании, имеет смысл запланировать небольшую поездку в Португалию, чтобы все увидеть собственными глазами: „Насладиться прекрасными видами, прогуляться по песчаному пляжу у океана и поужинать в семейном ресторане в старинного городе — конечно, это нужно прочувствовать самому, многие наши клиенты были рады сделать это вместе с нами“. Алликсаар готова поделиться множеством полезных рекомендаций.
Третий шаг – финансирование. Цены на виллы Silves Hills начинаются примерно от полумиллиона евро, но покупку значительно облегчает доброжелательное отношение португальских банков. Здесь от покупателя ждут самофинансирования в размере всего 20 %, процентная ставка составляет менее 1 % + 3-месячный Euribor, а залогом служит приобретаемая вилла. „Недвижимость в регионе Алгарве, особенно высококачественные новостройки, является ликвидным товаром, и банки приветствуют инвестиции граждан Европейского союза. Наше сотрудничество в планировании этого проекта длится уже почти пять лет, и мы, как сильный застройщик с четким видением перспектив, получили очень теплый прием. Сотрудничество с нами рассматривается во многих положительных аспектах – мы развиваем экономику Португалии, поддерживаем индустрию туризма, строим дома энергетического класса А с максимальным уважением к природе и окружающей среде, что поддерживает развитие всего региона в целом“.
Первые виллы будут готовы в следующем году
Вся территория Silves Hills спроектирована так, чтобы гармонировать с природой окружающих холмов. Виллы расположены так, чтобы обеспечить жителям максимальную приватность. Все виллы спроектированы и построены с расчетом на круглогодичное проживание, оснащены системами охлаждения и отопления, что совсем не характерно для жилых комплексов Южной Европы. Благодаря гармоничной жилой среде, современным удобствам и близости к природе, это район станет достойной частью международного сообщества. В Silves Hills помимо хорошо продуманных и прекрасно спроектированных вил будет построено здание клуба для всех жителей района, где будут ресторан и бар, тренажерный зал, теннисные корты, площадка для игры в падел, зона для коворкинга и целый ряд других возможностей проведения досуга.
В Silves Hills всем, кто захочет сдавать свою виллу в аренду в те периоды, когда не планируют тем находиться, предусмотрена комплексная услуга по администрированию. „Конечно, кто-то переедет сюда навсегда, но для многих Португалия станет местом, где они ежегодно проводят какое-то определенное время. Именно в этом случае будет очень полезна комплексная услуга администрирования, с помощью которой легко можно сдать свою виллу в краткосрочную аренду на время своего отсутствия“, — говорит Алликсаар, которая к тому же не сомневается, что из-за популярности района стоимость недвижимости значительно увеличится с течением времени.
Invego имеет более чем десятилетний опыт работы и является одним из ведущих предприятий развития недвижимости в Эстонии, у которого сейчас находятся в работе около 30 проектов развития в трех странах. За последние годы предприятие построило в Таллинне и его окрестностях дома более чем для 1300 семей, а также более 50 000 квадратных метров коммерческих площадей. В Эстонии к числу наиболее крупных проектов развития Invego последних лет относятся недавно завершенное строительство районов Тискреоя и Табасалу Коду, а также жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд, строительство которых еще ведется. В столице Латвии предприятие сейчас занимается развитием жилых кварталов Vitolu Parks, Parka Kvartals и Skanstes Rezidences, а также состоящего из рядных домов жилого района Vide Adaži, расположенного в пригороде Риги. В южной Португалии Invego занимается проектом развития района вил Silves Hills, площадь которого составляет 65 гектаров.