Эксперт: до исполнения мечты о собственной вилле в Португалии всего 3 шага

По словам менеджера по продажам, второй шаг – это поиск подходящего дома: на выбор предлагаются виллы трех различных типов. Все они спроектированных ведущими португальскими архитекторами с учетом как климата региона, так и современных природосберегающих строительных решений. „Бетонные конструкции обеспечивают необходимую в жаркие летние дни тепловую инерцию, а травяные крыши не только создают эффект близости к природе, но и обеспечивают хорошую теплоизоляцию, уменьшая нагрев крыши и сливаясь с окружающим ландшафтом. Эти крыши словно дают ощущение покоя. Умные системы рекуперации энергии позволяют использовать остаточную энергию, образующуюся при охлаждении помещений“, — говорит Алликсаар. И добавляет, что на каждой вилле есть бассейн с подогревом и полностью открывающиеся окна от пола до потолка, которые расширяют жилое пространство, объединяя его со всей территорией сада.

Сандра Алликсаар вместе со своими клиентами уже не один раз прошла весь процесс покупки виллы и готова поделиться этими знаниями с другими заинтересованными. „Для жителей Эстонии все значительно упрощает то, что за проектом Silves Hills стоит опытный и известный эстонский девелопер Invego. Благодаря этому для выполнения многих действий достаточно будет эстонского языка, и для клиента будет полностью организован весь процесс, включая финансирование, юридические аспекты, строительство и т. д.“, – подчеркивает Алликсаар. И добавляет, что первый шаг самый простой – в офисе Invego в Таллинне можно получить полное представление обо всем проекте и процессе покупки.

„Алгарве — самый солнечный регион Португалии, в Южной Европе он также известен как регион с самым большим количеством солнечных дней в году. Зимой погода здесь радует приятным теплом – дневная температура часто держится около 20 градусов. В то же время близость к океану влияет на погоду в летний период – летом там умеренная температура“, — делится Алликсаар, перечисляя и другие причины, которые облегчают принятие решения о покупке: прекрасные пляжи и бесконечные пешеходные тропы по холмистой местности идеальны для активного отдыха круглый год, кроме того, совсем рядом находится Силвиш – сравнимая по размерам с Хаапсалу бывшая столица региона с достойной уважения историей.

По словам Алликсаар, на этом этапе, то есть в процессе выборе виллы и заключения договора о бронировании, имеет смысл запланировать небольшую поездку в Португалию, чтобы все увидеть собственными глазами: „Насладиться прекрасными видами, прогуляться по песчаному пляжу у океана и поужинать в семейном ресторане в старинного городе — конечно, это нужно прочувствовать самому, многие наши клиенты были рады сделать это вместе с нами“. Алликсаар готова поделиться множеством полезных рекомендаций.

Третий шаг – финансирование. Цены на виллы Silves Hills начинаются примерно от полумиллиона евро, но покупку значительно облегчает доброжелательное отношение португальских банков. Здесь от покупателя ждут самофинансирования в размере всего 20 %, процентная ставка составляет менее 1 % + 3-месячный Euribor, а залогом служит приобретаемая вилла. „Недвижимость в регионе Алгарве, особенно высококачественные новостройки, является ликвидным товаром, и банки приветствуют инвестиции граждан Европейского союза. Наше сотрудничество в планировании этого проекта длится уже почти пять лет, и мы, как сильный застройщик с четким видением перспектив, получили очень теплый прием. Сотрудничество с нами рассматривается во многих положительных аспектах – мы развиваем экономику Португалии, поддерживаем индустрию туризма, строим дома энергетического класса А с максимальным уважением к природе и окружающей среде, что поддерживает развитие всего региона в целом“.

Первые виллы будут готовы в следующем году