Эстонская полиция вновь судится с известным русским националистом

„Эстония — мой дом. Я родился здесь, и здесь родились мои дети. Свою дальнейшую жизнь связываю только с этим государством“, — спокойно заявил сегодня в зале суда гражданин России с постоянным видом на жительство Константин Горлов. Однако его тон изменился, когда он стал обвинять эстонцев в русофобии. Многих украинцев он и вовсе считает настоящими нацистами.