Новости Эстонии
12.02.2025, 19:45

Эстонская полиция вновь судится с известным русским националистом

 
Константин Горлов (слева) своей вины не признает. Рядом сидит его защитник Андрей Вестеринен. По мнению полиции, Горлов должен провести две недели за решеткой.
Константин Горлов (слева) своей вины не признает. Рядом сидит его защитник Андрей Вестеринен. По мнению полиции, Горлов должен провести две недели за решеткой.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

„Эстония — мой дом. Я родился здесь, и здесь родились мои дети. Свою дальнейшую жизнь связываю только с этим государством“, — спокойно заявил сегодня в зале суда гражданин России с постоянным видом на жительство Константин Горлов. Однако его тон изменился, когда он стал обвинять эстонцев в русофобии. Многих украинцев он и вовсе считает настоящими нацистами.

Константин Горлов привлёк внимание СМИ своей деятельностью прошлой осенью. Тогда Delfi сообщал, что юристу Андрею Вестеринену удалось в суде добиться отмены штрафа в 80 евро, который был выписан Горлову за использование российского флага и георгиевской ленты в качестве аватарки на его странице в Facebook. По сути, они нанесли удар по репутации эстонской полиции. Представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) тогда подтвердил, что суд отменил штраф из-за процессуальных ошибок. Следователь Сергей Дымша в своем решении перепутал даты.

Сегодня на заседании Харьюского уездного суда напротив Горлова и Вестеринена опять сидел Дымша. По лицу Горлова скользнула легкая улыбка, когда он посмотрел на Дымшу.

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