Эстонская полиция вновь судится с известным русским националистом
„Эстония — мой дом. Я родился здесь, и здесь родились мои дети. Свою дальнейшую жизнь связываю только с этим государством“, — спокойно заявил сегодня в зале суда гражданин России с постоянным видом на жительство Константин Горлов. Однако его тон изменился, когда он стал обвинять эстонцев в русофобии. Многих украинцев он и вовсе считает настоящими нацистами.
Константин Горлов привлёк внимание СМИ своей деятельностью прошлой осенью. Тогда Delfi сообщал, что юристу Андрею Вестеринену удалось в суде добиться отмены штрафа в 80 евро, который был выписан Горлову за использование российского флага и георгиевской ленты в качестве аватарки на его странице в Facebook. По сути, они нанесли удар по репутации эстонской полиции. Представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) тогда подтвердил, что суд отменил штраф из-за процессуальных ошибок. Следователь Сергей Дымша в своем решении перепутал даты.