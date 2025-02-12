Что происходит? Единственный в Силламяэ отель выставлен на продажу

Владельцем отеля является известный в городе предприниматель Сурен Саакян. Изданию не удалось получить комментарий владельца о том, почему он решил продать действующий отель. В здании 21 номер, ресторан, бар и банкетный зал. Krunk продается за 1,29 млн евро.

Из объявления, опубликованного на kv.ee, следует: объект, сочетающий в себе историческую атмосферу и современный комфорт, предлагает 1262,7 м² полезной площади и развитую инфраструктуру.

В самом отеле 21 номер. Здание было построено в 1950 году и помимо номеров, оно располагает рестораном на 45 мест, баром, банкетным залом, Также имеется парковка на 42 автомобиля. В здании установлена автоматическая система вентиляции, газовое отопление, видеонаблюдение и система безопасности.

Благодаря расположению в центре города, вблизи набережной и порта, отель имеет стабильный поток клиентов – как туристов, так и деловых гостей, говорится в объявлении. Владелец отеля, занимающийся этим бизнесом с 1993 года, готов поделиться ценными советами для оптимизации работы и увеличения рентабельности. Более того, персонал из 5 человек готов продолжить работу.

С 2013 года было разработано несколько эскизных проектов, предусматривающих создание Spa-зоны. Однако они так и не дошли до стадии детального проектирования.

В Эстонии станет больше Spa-отелей

Но не стоит думать, что гистиничная сфера приходит в упадок и заведения закрываются одно за другим, а хозяева пытаются избавиться от своих бизнесов. На деле же в сфере ожидается „пополнение“. На этой неделе появилась новость о скором начале строительства долгожданного спа-отеля и бассейна в Вильянди. Стоимость договора составляет 30 миллионов евро, а планируемая дата завершения строительства — лето 2027 года. Общая площадь многофункционального здания составляет 15 800 м2. Помимо бассейна, современного водно-банного центра и ресторана, здесь расположатся 150 просторных гостиничных номеров с балконами и конференц-центр.

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