В Таллинне построят новое здание центра по интересам „Кулло“

„Кулло“ – старейший и крупнейший центр по интересам в Эстонии, в котором дополнительное образование получают 2400 учеников разного возраста. Однако здание, построенное в 1970-х годах, уже не соответствовало современным требованиям. Устаревшее здание будет снесено к апрелю, а на его месте возведут современный комплекс, более половины которого займут учебные и рабочие помещения школы по интересам „Кулло“. Остальная площадь будет поделена между молодежным центром района Кристийне и библиотекой, предоставляя сообществу разнообразные возможности для досуга.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, новое здание „Кулло“ станет центром, объединяющим сообщество. „Это будет открытая и вдохновляющая среда, где творчество, увлекательные занятия и общественная жизнь переплетаются в единое целое. Помимо учебных помещений школ по интересам, здесь будут располагаться молодежный центр, библиотека, кафе и центр предпринимательства для детей и молодежи. В здании будут расположены несколько залов и галерея для организации различных мероприятий. Зданием будут пользоваться около 3000 человек в неделю, что сделает его центром сообщества, влияние которого может оказаться даже больше, чем мы можем сейчас предположить“, – сказал вице-мэр.

Для разработки комплексного решения нового здания и окружающего его парка Лёвенру в 2021 году был проведен архитектурный конкурс. Победителем стал проект „Päike“ („Солнце“) компаний KUU OÜ и Nikita Atikin OÜ (архитекторы Койт Оялийв и Кристель Нийсуке).

Председатель правления Merko Ehitus Eesti Яан Мяэ отметил, что инвестиции в детей и сообщество – это лучший способ повлиять на будущее. „Новый „Кулло“ будет архитектурно выдающимся зданием. Для строителей это означает конструктивно сложный проект и очень интересную работу. Мы очень рады помочь в создании условий, которые позволят развивать дополнительное образование для детей и общественную жизнь района в новых, современных условиях“, – добавил Мяэ.