РЕПОРТАЖ | „Для чего теннисные мячи?“ Как Инспекция труда проверяет столичную химчистку. На очереди – еще тысячи предприятий

В начале января Инспекция труда опубликовала список компаний, которые попадут под проверку в этом году. В перечне – более 2300 предприятий, главным образом с высоким уровнем производственного риска. Среди них оказалась и небольшая химчистка в Таллинне. RusDelfi выяснил, как инспектор проводит проверку.