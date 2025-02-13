РЕПОРТАЖ | „Для чего теннисные мячи?“ Как Инспекция труда проверяет столичную химчистку. На очереди – еще тысячи предприятий

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В начале января Инспекция труда опубликовала список компаний, которые попадут под проверку в этом году. В перечне – более 2300 предприятий, главным образом с высоким уровнем производственного риска. Среди них оказалась и небольшая химчистка в Таллинне. RusDelfi выяснил, как инспектор проводит проверку.
Мы с инспектором, Виктором Бариновым, подходим к стойке для приема заказов. Над головой мигает табличка: Keemiline puhastus (Химическая чистка). Нас встречает женщина в ярко-синем свитере, волосы собраны в аккуратный пучок.
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