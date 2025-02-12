Как правильно задекларировать доходы, полученные от продажи и аренды недвижимости?

Если был получен доход от аренды, с которого не удерживался подоходный налог, то необходимо задекларировать сумму, поступившую в течение года, а также указать адрес недвижимости в декларации о доходах (вторая часть таблицы 5.4).

Если недвижимость или, например, сельхозугодья сданы в аренду коммерческому объединению, то оно само удерживает подоходный налог уже при её оплате. Эти данные предварительно заполняются в декларации о доходах (первая часть таблицы 5.4).

Физическое лицо заполняет декларацию о доходах и указывает в качестве таковых арендную плату, полученную за весь год. „Однако расходы арендатора , связанные с благоустройством квартиры или жилого дома (например, если он оплатил уборку снега вместо арендодателя или произвёл расходы на замену изношенной мебели или электроники в арендуемом помещении) не учитываются в качестве дохода от аренды. Если же арендатор платит кредит или земельный налог за арендодателя квартиры, то они считаются для последнего доходами от аренды“, – сказала ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу.

Продажа недвижимости, доход от которой подлежит налогообложению, но данные о которой не были предварительно заполнены в декларации о доходах, должна быть задекларирована в таблице 6.3. Продажа недвижимости, не облагаемая налогом, не декларируется.

Согласно анализу рисков, проведённым НТД, 2084 человека предварительно заполнили данные о продаже недвижимости в 2024 году; эти сделки превысили 137 миллионов евро. По словам ведущего специалиста отдела подоходного налога Ауне Марии Марьяпуу, заполняя декларацию о доходах, люди должны указать стоимость приобретения недвижимости и расходы, непосредственно связанные с её продажей. „Подоходный налог необходимо уплатить с прибыли, полученной от продажи недвижимости. Если эта сделка не облагалась налогом (например, было продано своё жилище, дача или земля, возвращённая в ходе реформы собственности), то предварительно заполненную строку об этом можно удалить в декларации о доходах. Перед тем, как это сделать, обязательно укажите соответствующую причину“, – сказала Ауне Мария Марьяпуу .

Если жилое помещение сдаётся в аренду, то из дохода от неё можно вычесть 20% для покрытия расходов, связанных с этим. Эксплуатационные расходы или мелкий ремонт являются такими тратами. Вы не должны подавать отдельно документы о расходах, т. к. 20% вычитается автоматически при декларировании дохода от аренды. А подоходный налог в размере 20% необходимо уплатить с суммы, полученной за аренду, которая уменьшена на 20% разрешённых вычетов. Если доход от аренды жилого помещения предварительно заполнен в декларации о доходах, то налоговая льгота засчитывается автоматически. Подобный пример приведён на домашней странице НТД.

Доход от аренды – это также заработанный доход, который был получен от предоставления услуг по проживанию посредством платформ, но с которого лицо, осуществляющее выплату, не удерживает подоходный налог. Если человек оказывает услуги по проживанию, например, через AirBnb или Booking.com и не занимается этим как предприниматель, то он должен отразить эту прибыль в декларации о доходах физического лица. Коммунальные расходы, связанные с использованием квартиры, не разрешается вычитать из дохода, полученного от предоставления услуги по проживанию. Этот доход будет правильно задекларировать во второй части таблицы 5.4, поскольку из него не допускается вычитать 20%. Если при оказании услуги по проживанию Вы желаете учитывать расходы, связанные с квартирой, то необходимо действовать как предприниматель.

НТД проверяет декларирование доходов от аренды, полученных посредством платформ, также и на основании данных, которые они предоставляют. „Администраторы платформ обязаны сообщать в НТД уже с 2023 года информацию о продавцах и поставщиках услуг, действующих у них, а также указывать доходы, заработанные людьми здесь, в том случае, если частное лицо или коммерческое объединение из Эстонии оказывает услугу по проживанию“, – отметила Ауне Мария Марьяпуу.

Если после подачи декларации о доходах выясняется, что человек не задекларировал часть доходов, то НТД попросит исправить декларацию. „Если декларация не будет исправлена, то мы можем осуществить надзор и установить сумму, подлежащую уплате, к которой будут также добавлены проценты. Мы не хотим идти по этому пути, поэтому просим скрупулёзно указывать в декларации все доходы, заработанные в прошлом году“, – сказала ведущий специалист НТД.

Если Вы продали недвижимость или сдали её в аренду, но не уверены в том, какая сумма подлежит декларированию, то НТД рекомендует ознакомиться с информацией, приведённой на веб-сайте. Если и там нет ответа, то надо связаться непосредственно с департаментом.

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