Смотрите, где в Таллинне скоро появится современное городское пространство
В Таллинне появится современное городское пространство на улицах Мустйыэ и Вярви: новые безопасные пешеходные и велосипедные дорожки, решения для успокоения движения, а также зеленые насаждения и зона отдыха.
Предприятие Tallinna Vesi построит на обеих улицах новые водопроводные, ливневые и канализационные сети. Компания Utilitas частично обновит системы центрального отопления на улице Вярви. Кроме того, на этой улице появится новое дорожное покрытие и освещение.
Для пешеходов и велосипедистов будут предусмотрены отделенные от проезжей части дорожки, что сделает передвижение более удобным и безопасным. Для успокоения движения город установит ограничения скорости до 30 км/ч на некоторых участках улицы Вярви, а на перекрестке с улицей Хейнавялья – 20 км/ч. На улице Вярви будут установлены приподнятые перекрестки. Кроме того, пешеходные переходы станут безопаснее благодаря бордюрам. В ходе строительных работ будет также изменен подъезд к Таллиннскому центру экономики замкнутого цикла с улицы Вескиметса.
Город посадит около 100 деревьев и 550 квадратных метров кустарников, которые летом будут создавать тень и помогать снижать влияние ветров. Для строительства пешеходных и велосипедных дорожек будет срублено 31 дерево, в основном карликовые сосны. На перекрестках будут высажены низкие кустарники, чтобы обеспечить лучший обзор.
Существующие зеленые зоны останутся и будут очищены от мусора; там будут установлены скамейки, стойки для велосипедов и пункты с питьевой водой, что сделает городское пространство более удобным.
„Мы посадим больше деревьев, построим пешеходные и велосипедные дорожки, сделаем движение автомобилей более плавным и создадим возможности для занятий спортом для жителей Кристийне на красивой улице Вярви“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Кроме того, город создаст на участке по адресу Вярви, 10а уличный тренажерный зал, баскетбольную площадку и установит там стол для настольного тенниса. Рекреационная зона будет окружена кустарниками и деревьями, чтобы обеспечить тень и приватность соседних жилых домов.
Работы по реконструкции улиц заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, проектирование выполнила компания Keskkonnaprojekt OÜ, а строительство осуществит Watercom OÜ. Проект частично финансируется компаниями Tallinna Vesi и Utilitas.
„Строительные работы начнутся в марте с установки трубопроводов и кабелей, летом будет построена спортивная площадка и пешеходные дорожки, установлены спортивное и уличное оборудование, а с августа по сентябрь пройдет асфальтирование всей улицы Вярви. В начале осени будут проведены ландшафтные и озеленительные работы, и работы на объекте завершатся в сентябре“, – сказал руководитель отдела строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рандар Йыэсаар.
С планами реконструкции улиц можно ознакомиться сайте www.tallinn.ee/et/varvi.
Публичная презентация хода строительных работ состоится 20 февраля в 17:30 в Мустйыэской гимназии по адресу Палдиское шоссе, 83.
Первая презентация эскиза реконструкции улиц для местных жителей состоялась еще 6 октября 2022 года. Вторая публичная презентация прошла 15 ноября 2022 года. Представленные отзывы и предложения были учтены, и эскизный проект был немного скорректирован с учетом полученной обратной связи.