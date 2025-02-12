Смотрите, где в Таллинне скоро появится современное городское пространство

Предприятие Tallinna Vesi построит на обеих улицах новые водопроводные, ливневые и канализационные сети. Компания Utilitas частично обновит системы центрального отопления на улице Вярви. Кроме того, на этой улице появится новое дорожное покрытие и освещение.

Для пешеходов и велосипедистов будут предусмотрены отделенные от проезжей части дорожки, что сделает передвижение более удобным и безопасным. Для успокоения движения город установит ограничения скорости до 30 км/ч на некоторых участках улицы Вярви, а на перекрестке с улицей Хейнавялья – 20 км/ч. На улице Вярви будут установлены приподнятые перекрестки. Кроме того, пешеходные переходы станут безопаснее благодаря бордюрам. В ходе строительных работ будет также изменен подъезд к Таллиннскому центру экономики замкнутого цикла с улицы Вескиметса.

Город посадит около 100 деревьев и 550 квадратных метров кустарников, которые летом будут создавать тень и помогать снижать влияние ветров. Для строительства пешеходных и велосипедных дорожек будет срублено 31 дерево, в основном карликовые сосны. На перекрестках будут высажены низкие кустарники, чтобы обеспечить лучший обзор.

Существующие зеленые зоны останутся и будут очищены от мусора; там будут установлены скамейки, стойки для велосипедов и пункты с питьевой водой, что сделает городское пространство более удобным.

„Мы посадим больше деревьев, построим пешеходные и велосипедные дорожки, сделаем движение автомобилей более плавным и создадим возможности для занятий спортом для жителей Кристийне на красивой улице Вярви“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Кроме того, город создаст на участке по адресу Вярви, 10а уличный тренажерный зал, баскетбольную площадку и установит там стол для настольного тенниса. Рекреационная зона будет окружена кустарниками и деревьями, чтобы обеспечить тень и приватность соседних жилых домов.