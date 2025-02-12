Полковника СБУ задержали за работу на ФСБ

Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Козюра возглавлял Антитеррористическое управление СБУ с 2016 года. Личность задержанного подтвердили УНИАН и „Украинская правда“.

Упоминание о Козюре журналисты нашли и в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко. В августе 2024 года тот встретился с ним и передал беспилотники, закупленные из средств бюджета столицы. Фотографии Козюры из той публикации совпадают с теми, что опубликовала СБУ.

СМИ отмечают, что других данных о Козюре в открытых источниках практически нет.

СБУ: Cамоочистка продолжается

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности задержанного. По данным следствия, он был завербован Россией в 2018 году в Вене. Для связи с резидентом ФСБ Козюра использовал конспиративную квартиру в Киеве.

В СБУ добавили, что долгое время использовали предателя, чтобы через него передавать России дезинформацию. За госизмену полковнику грозит пожизненное заключение.

Об операции доложили Владимиру Зеленскому. „Нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу“, - сказал Малюк, отметив, что „самоочистка СБУ продолжается“.

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