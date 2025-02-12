За рубежом
12.02.2025, 16:10

Полковника СБУ задержали за работу на ФСБ

 
Арест Дмитрия Козюры главой СБУ Василием Малюком. Фото опубликовано СБУ 12 февраля 2025 года
Арест Дмитрия Козюры главой СБУ Василием Малюком. Фото опубликовано СБУ 12 февраля 2025 года
ФОТО: Erakogu

Служба безопасности Украины заявила о задержании высокопоставленного сотрудника по подозрению в работе на российскую ФСБ. Украинские СМИ установили, что речь идет о полковнике Дмитрии Козюре, сообщает DW со ссылкой на пресс-релиз ведомства от 12 февраля.

Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Козюра возглавлял Антитеррористическое управление СБУ с 2016 года. Личность задержанного подтвердили УНИАН и „Украинская правда“.

Упоминание о Козюре журналисты нашли и в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко. В августе 2024 года тот встретился с ним и передал беспилотники, закупленные из средств бюджета столицы. Фотографии Козюры из той публикации совпадают с теми, что опубликовала СБУ.

СМИ отмечают, что других данных о Козюре в открытых источниках практически нет.

СБУ: Cамоочистка продолжается

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности задержанного. По данным следствия, он был завербован Россией в 2018 году в Вене. Для связи с резидентом ФСБ Козюра использовал конспиративную квартиру в Киеве.

В СБУ добавили, что долгое время использовали предателя, чтобы через него передавать России дезинформацию. За госизмену полковнику грозит пожизненное заключение.

Об операции доложили Владимиру Зеленскому. „Нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу“, - сказал Малюк, отметив, что „самоочистка СБУ продолжается“.

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