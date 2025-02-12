Без болельщиков! Хотя дисциплинарная комиссия и оправдала нарвитян, решение правления ЭХС остается в силе
Эстонский хоккейный союз прокомментировал RusDelfi инциденты, произошедшие во время скандальной хоккейной игры в Нарве 1 февраля.
На днях Эстонский хоккейный союз принял решение наказать нарвскую команду „Паэмурру“ за инцидент, произошедший 1 февраля в матче против „Пантер/Торнадо“. Зрители проявляли агрессию, оскорбляли судей и нанесли ущерб репутации хоккея. В ответ на протест тренера Ильи Ильина, который увел команду со льда, „Паэмурру“ присудили техническое поражение (0:5).
Команде запретили проводить оставшиеся домашние матчи сезона со зрителями. В случае выхода в плей-офф, зрители смогут вернуться после внесения депозита в 3900 евро. Повторные инциденты могут привести к запрету зрителей на весь сезон и потере депозита.
Протест был вызван удалением капитана команды Кирилла Ильина за неспортивное поведение по решению судьи Тойво Тилку. Капитан и тренер считают это удаление несправедливым и ранее подавали жалобы на судью.
RusDelfi направили запрос в Эстонский хоккейный союз (ЭХС) относительно инцидента, произошедшего 1 февраля в Нарве во время матча „Паэмурру“ и „Пантер/Торнадо“. Мы публикуем ответ ЭХС, адресованный директору нарвской спортивной школы „Паэмурру“ Леониду Гулову, полностью.
Вы предложили правлению Эстонского хоккейного союза (ЭХС) признать недействительным решение, принятое правлением в отношении „Паэмурру“ 3 февраля 2025 года.
В ответ сообщаем, что как представитель члена Эстонского хоккейного союза (ЭХС), вы неправильно поняли суть решения. Решение не касается наказания участника (участников) игры, проходившей в Нарвском ледовом холле. Его целью является регулирование порядка проведения оставшихся домашних матчей „Паэмурру“ в рамках основной части Unibet чемпионата Эстонии по хоккею сезона 2024/2025. Эти матчи будут проводиться без зрителей. Данное решение направлено на защиту имиджа хоккея и обеспечения общей безопасности на матчах.
Согласно пункту 3.1.1 руководства сезона Unibet чемпионата Эстонии по хоккею сезона 2024/2025, участие в лиге могут принимать клубы, являющиеся членами Эстонского хоккейного союза и соблюдающие все решения правления и общего собрания Союза. Это же условие содержится в пункте 2.1.1 договора об участии в Эстонской Высшей лиге, заключённого между Союзом и нарвской хоккейной команды „Паэмурру“.
Также необходимо учитывать пункт 3.2 руководства, который обязывает все клубы, участвующие в соревнованиях по этому руководству, руководствоваться принципами честного партнёрства, уважительно относиться к соперникам, судьям и зрителям, а также предпринимать все меры для предотвращения насилия и любых незаконных или неспортивных действий на месте проведения соревнований.
Кроме того, отмечаем, что член Эстонского хоккейного союза не может оспаривать компетенцию органа Союза. Согласно указанному выше руководству и договору, обязательными для выполнения являются как решения правления, так и общего собрания.