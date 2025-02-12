Без болельщиков! Хотя дисциплинарная комиссия и оправдала нарвитян, решение правления ЭХС остается в силе

На днях Эстонский хоккейный союз принял решение наказать нарвскую команду „Паэмурру“ за инцидент, произошедший 1 февраля в матче против „Пантер/Торнадо“. Зрители проявляли агрессию, оскорбляли судей и нанесли ущерб репутации хоккея. В ответ на протест тренера Ильи Ильина, который увел команду со льда, „Паэмурру“ присудили техническое поражение (0:5).

Команде запретили проводить оставшиеся домашние матчи сезона со зрителями. В случае выхода в плей-офф, зрители смогут вернуться после внесения депозита в 3900 евро. Повторные инциденты могут привести к запрету зрителей на весь сезон и потере депозита.

Протест был вызван удалением капитана команды Кирилла Ильина за неспортивное поведение по решению судьи Тойво Тилку. Капитан и тренер считают это удаление несправедливым и ранее подавали жалобы на судью.

RusDelfi направили запрос в Эстонский хоккейный союз (ЭХС) относительно инцидента, произошедшего 1 февраля в Нарве во время матча „Паэмурру“ и „Пантер/Торнадо“. Мы публикуем ответ ЭХС, адресованный директору нарвской спортивной школы „Паэмурру“ Леониду Гулову, полностью.

Вы предложили правлению Эстонского хоккейного союза (ЭХС) признать недействительным решение, принятое правлением в отношении „Паэмурру“ 3 февраля 2025 года.

В ответ сообщаем, что как представитель члена Эстонского хоккейного союза (ЭХС), вы неправильно поняли суть решения. Решение не касается наказания участника (участников) игры, проходившей в Нарвском ледовом холле. Его целью является регулирование порядка проведения оставшихся домашних матчей „Паэмурру“ в рамках основной части Unibet чемпионата Эстонии по хоккею сезона 2024/2025. Эти матчи будут проводиться без зрителей. Данное решение направлено на защиту имиджа хоккея и обеспечения общей безопасности на матчах.