Очередные жертвы потеряли свои деньги. Мошенники продолжают выманивать у людей большие суммы

50-летняя жительница Пыхья-Таллина сообщила в полицию, что ей неоднократно звонили представители Omniva и Swedbank, и во время звонка она вводила свои коды PIN1 и PIN2.

Позже женщина обнаружила, что на ее имя были оформлены различные кредитные договоры. Ущерб от мошенничества составил 17 000 евро.

62-летний мужчина, проживающий в поселке Румму, сообщил в полицию, что ему позвонили, предположительно, от имени Enefit и банка, после чего он несколько раз подтвердил свои коды PIN1 и PIN2 Smart-ID. Позже мужчина обнаружил, что на его имя в разных местах были оформлены кредитные договоры. Первоначальный ущерб от мошенничества составил 14 000 евро.

Будьте начеку и не передавайте никому свои данные!

На прошлой неделе полиция рассказала, что в последнее время мошенники начали использовать такую схему для выманивания денег, когда они представляются сотрудниками Eesti Energia или Enefit, утверждая, что необходимо заменить счетчик электроэнергии. В то время как большинство людей бросают трубку, получив подозрительный звонок с просьбой сообщить PIN-коды или отправить деньги с курьером, одна женщина недавно стала жертвой этой схемы и передала более 17 000 евро преступникам, пришедшим к ее двери.

Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что за последнюю неделю участились случаи, когда русскоязычные мошенники звонят людям, выдавая себя за сотрудников Eesti Energia или Enefit, и утверждают, что необходимо заменить счетчик электроэнергии из-за десинхронизации эстонской энергосистемы от российской.

„В некоторых случаях для покрытия расходов на замену электросчетчика человека просят ввести на телефоне свои PIN-коды и тем самым дать свое согласие на замену счетчика. На самом деле именно так мошенники получают доступ к банковскому счету человека и забирают все деньги, находящиеся на его счете“, - сказал Тамбре.