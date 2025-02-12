Таллинн наградил чемпионку Европы по фигурному катанию Нину Петрыкину и ее тренера Светлану Варнавскую

На церемонии награждения мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что Таллинн высоко ценит достижения своих спортсменов, которые делают город и всю страну заметными в мире: „Преданность делу и целеустремленность Нины и ее тренера заслуживают наивысшего признания. Эта золотая медаль – не просто личный триумф, но и историческая веха, подтверждающая статус Таллинна как города с сильной спортивной культурой, – отметил Осиновский. – В 2025 году Таллинн с гордостью носит звание Спортивной столицы Европы, и именно такие моменты доказывают, что наши спортсмены способны конкурировать на самом высоком европейском уровне“.

„Выдающееся выступление Нины Петрыкиной служит вдохновением для всего спортивного сообщества Эстонии. Ее трудолюбие и упорство – прекрасный пример того, как целеустремленность приводит спортсмена на вершину мира. Надеюсь, что эта победа воодушевит молодых фигуристов и других спортсменов следовать за своей мечтой“, – сказал вице-мэр Каарель Оя.

Нина Петрыкина завоевала на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходившем в январе в Таллинне, золотую медаль в женском одиночном катании и стала первой эстонской спортсменкой, выигравшей титул на чемпионате ISU. Ее тренер – Светлана Варнавская, чья преданность делу и профессиональные знания сыграли ключевую роль в этом успехе.

Таллиннская горуправа приняла решение наградить Нину Петрыкину премией в размере 5000 евро, а Светлану Варнавскую – премией в размере 2500 евро, отметив их приверженность делу и выдающуюся работу.

„Желаем Нине Петрыкиной и Светлане Варнавской дальнейших успехов и с нетерпением ждем их новых выступлений на мировых аренах фигурного катания“, – добавил Осиновский.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить