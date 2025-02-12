Вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу провалился

Премьер-министр Кристен Михал заявил перед Рийгикогу, что спокойно воспринимает вотум недоверия и видит свет, мерцающий в конце туннеля. „На основании последних данных Департамента статистики экономисты сообщают, что наблюдавшийся на протяжении долгого времени в Эстонии экономический спад заканчивается“, – сообщил Михал.

По словам Рейнсалу, представленная Михалом энергетическая политика не отвечает интересам Эстонии. „В срочном порядке обществу Эстонии навязываются решения в сфере энергетики, субсидировать которые придется на протяжении жизни целого поколения. Эти решения ведут к росту цен на электроэнергию и представляют собой риски для надежности энергоснабжения и энергетической безопасности“, – подчеркнул он. Рейнсалу также раскритиковал роль Михала в повышении налогов и введении новых налогов; финансовых решениях, принятых в отношении авиакомпании Nordica; решениях, принятых во время назначения на должность нового государственного секретаря и пр.

Урмас Рейнсалу , выступивший от лица представивших вотум недоверия депутатов, сказал на заседании, что Кристен Михал как руководитель правительства не только утратил доверие со стороны подписавших требование членов оппозиции. Проблема намного шире. „Представленная критика в отношении энергетической и экономической политики, которой Вы руководите, отражает тревогу общества, предприятий и предпринимательских организаций Эстонии, а также недовольство экспертов. Люди, обычно никак не вмешивающиеся в политику, все громче выражают свое неудовлетворение“, – отметил Рейнсалу.

Заседание Рийгикогу началось в 14.00, на нем обсуждают вотум недоверия премьер-министру Михалу. Центристская партия вчера подала его на рассмотрение парламента. По мнению партии, стиль управления страной премьер-министра является коррумпированным, то есть он злоупотребляет доверием, которое предусматривает эта должность.

Премьер-министр пояснил, что для наращивания экономики необходимо производить чистую энергию, которая будет дешевле энергии, произведенной за счет ископаемого топлива. Так можно будет создать новую промышленность, с более высокими дополнительной стоимостью и возможностями экспорта. „На примере нашего доброго соседа, Финляндии, ясно, что для получения более дешевой энергии мы нуждаемся в АЭС. Строительство таких мощностей – длительный процесс, и пока он не будет завершен, более дешевую и чистую энергию мы можем производить за счет ветра, как на суше, так и на море“, – сказал он и добавил, что по этой причине необходимо начать работу над специальной планировкой для строительства АЭС, разработкой законодательства для строительства морских и наземных ветряных электростанций, а также широкомасштабными возможностями хранения. „Все это – часть сбалансированной системы“, – сказал Михал и подчеркнул, что, борясь с ветряными электростанциями, мы выступаем за дорогую электроэнергию. Среди прочего премьер-министр подтвердил, что цель правительства – обеспечить надежную защиту государства и безопасную среду каждому гражданину и предпринимателю, чтобы предложить людям лучшие возможности и уверенность в завтрашнем дне.

В прениях выступили Лаури Лаатс из фракции Центристской партии Эстонии, Мартин Хельме из фракции Консервативной народной партии Эстонии, Хелир-Валдор Сеэдер из фракции Isamaa, Ынне Пиллак из фракции Партии реформ Эстонии и Игорь Таро из фракции Ээсти 200.

По слова председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, Кристен Михал проводит губительную для государства энергетическую политику, в связи с чем ухудшаются перспективы экономического развития Эстонии и благосостояние ее жителей, в то же время такая политика направлена на обслуживание интересов связанных с этой сферой предпринимателей.

„Реализация данного проекта приведет к дополнительной нагрузке на потребителей - более чем на два миллиарда евро, а по оценке комиссии по энергетике Академии наук, создаст значительные риски для надежности электроснабжения Эстонии. Это имеющее глобальное влияние решение было принято в узком кругу - тремя министрами, без учета программы развития энергетики и без привлечения к обсуждению предпринимателей и экспертов. Общественности не было представлено расчетов и обоснования принятия решения“, - сказал Лаатс.

Заседанию предшествовал парламентский инфочас, в котором приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр культуры Хейди Пурга и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Премьер-министр ответил на вопросы, касающиеся ущерба, нанесенного министрами союзническим отношениям, политики правительственной коалиции, политической ответственности, решений правительства, ситуации в стране, энергетики, безопасности, свободы вероисповедания, соответствия министра внутренних дел должности и цен на электроэнергию.

Министр внутренних дел ответил на вопросы о политической ситуации, свободе вероисповедания и безопасности, а также об управлении гражданской обороной.

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