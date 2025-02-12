ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | В Рийгикогу выражают недоверие премьер-министру Кристену Михалу

Заседание Рийгикогу началось в 14.00, на нем обсуждают вотум недоверия премьер-министру Михалу. Центристская партия вчера подала его на рассмотрение парламента. По мнению партии, стиль управления страной премьер-министра является коррумпированным, то есть он злоупотребляет доверием, которое предусматривает эта должность.

По слова председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, Кристен Михал проводит губительную для государства энергетическую политику, в связи с чем ухудшаются перспективы экономического развития Эстонии и благосостояние ее жителей, в то же время такая политика направлена на обслуживание интересов связанных с этой сферой предпринимателей.

„Реализация данного проекта приведет к дополнительной нагрузке на потребителей - более чем на два миллиарда евро, а по оценке комиссии по энергетике Академии наук, создаст значительные риски для надежности электроснабжения Эстонии. Это имеющее глобальное влияние решение было принято в узком кругу - тремя министрами, без учета программы развития энергетики и без привлечения к обсуждению предпринимателей и экспертов. Общественности не было представлено расчетов и обоснования принятия решения“, - сказал Лаатс.

Заседанию предшествовал парламентский инфочас, в котором приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр культуры Хейди Пурга и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Премьер-министр ответил на вопросы, касающиеся ущерба, нанесенного министрами союзническим отношениям, политики правительственной коалиции, политической ответственности, решений правительства, ситуации в стране, энергетики, безопасности, свободы вероисповедания, соответствия министра внутренних дел должности и цен на электроэнергию.

Министр внутренних дел ответил на вопросы о политической ситуации, свободе вероисповедания и безопасности, а также об управлении гражданской обороной.

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