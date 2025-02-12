Как появилась рассылка о „подвиге“ дочери Путина, спасающей раненых российских военных, и что с этим текстом не так

Владимир Путин скрывает от общественности информацию о своих детях. Известно, что от брака с женой Людмилой, расторгнутого в 2013 году, у политика есть две дочери: Мария и Катерина, родившиеся в 1985 и 1986 годах соответственно. Путин ни разу не появлялся с ними вместе на публичных мероприятиях, а на официальном сайте Кремля опубликована лишь их детская фотография. Тем не менее авторы многочисленных журналистских расследований выяснили , что выросшие дочери российского президента живут под другими фамилиями: Мария — под фамилией Воронцова, Катерина — Тихонова.

По данным сервиса „Яндекс.Вордстат“, интернет-пользователи начали интересоваться новостями на эту тему с 26 января, при этом первые несколько дней число запросов вроде „дочь Путина на СВО“ или „дочь Путина ранена“ было сравнительно небольшим. Действительно вирусной рассылка стала только 3 февраля, вскоре её текст разместили некоторые провоенные Telegram-каналы.

„Дочь В.В.Путина, кандидат медицинских наук, врач двух специальностей, известный эндокринолог и ревматолог Мария Воронцова, побывала в зоне СВО с простыми российскими солдатами. Она организовала передвижной госпиталь, где было вылечено более 10 тысяч трёхсот солдат.В декабре 2024 года передвижной госпиталь был окружён противником, который сбросил кассетные бомбы. М.В. Воронцова вместе с медицинским персоналом и врачами выносила раненых солдат из вагонов. Мария Воронцова вынесла четверых раненых, а когда оказывала помощь пятому, рядом взорвалась мина. Сама она получила контузию, но, собравшись, продолжила лечить раненых…Президент Владимир Путин скромно не сообщал об этом. Врач Мария Воронцова, получив ранение, находилась в госпитале, лечилась, а сейчас проходит реабилитацию. Наш президент воспитал свою дочь достойно!Об этом, наверное, скоро узнают многие.(информация от воинов)“.

Рассказ о предполагаемом подвиге Марии Воронцовой, лечившей раненых российских военных в зоне боевых действий, начал активно распространяться 2–3 февраля. Наибольшую популярность он обрёл в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах, однако публикации рассылки встречаются также в Facebook , Instagram , X , „ Дзене “ и на других платформах. Во „ВКонтакте“ можно встретить примеры записей, собравших сотни и даже тысячи репостов.

От ответов на прямые вопросы о связи с этими женщинами Путин последовательно уходит, но, когда в апреле 2022 года США наложили на них санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём комментарии фактически признал их родство со своим начальником, обвинив Вашингтон в введении „рестрикций к членам семьи“. Примечательно, что государственные информагентства, регулярно рассказывающие о Воронцовой, никогда не представляют её как дочь Путина, хотя неизвестный автор вирусной рассылки не ставит этот факт под сомнение.

Хотя в разошедшемся по мессенджерам тексте Воронцова названа врачом двух специальностей, нет никаких оснований считать её практикующим медиком. В 2017 году старшая дочь Путина защитила кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете, эта работа была посвящена детской эндокринологии. Преимущественно с этой темой связаны статьи, опубликованные за подписью Воронцовой в академических журналах, её доклады на конференциях и комментарии в СМИ. В открытых источниках нет информации о том, чтобы она занималась ревматологией или непосредственным лечением пациентов в последние годы.

В вирусном тексте не говорится, где именно, если верить его авторам, Воронцова организовала мобильный госпиталь и получила ранение. При этом уточняется, что описанные события произошли в декабре 2024 года. В начале того месяца таблоид Ura.ru со ссылкой на источники сообщал, что Воронцова в ближайшем будущем посетит Курган, где обсудит создание медицинского вуза (подтвердить, что визит состоялся, „Проверено“ не удалось). 16 декабря старшая дочь Путина модерировала дискуссию на научном форуме в Москве. 20 декабря состоялось заседание Учёного совета факультета фундаментальной медицины МГУ, в котором состоит Воронцова. Сообщений о том, что она в тот месяц (или когда-либо ранее) отправлялась в зону боевых действий и тем более была там ранена, в авторитетных источниках нет.