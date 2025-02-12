Как появилась рассылка о „подвиге“ дочери Путина, спасающей раненых российских военных, и что с этим текстом не так
В начале февраля 2025 года в мессенджерах и соцсетях стал вирусным текст, анонимный автор которого утверждал: старшая дочь президента РФ Мария Воронцова организовала „в зоне специальной военной операции“ мобильный госпиталь, помогала лечить солдат и сама была ранена в результате вражеского обстрела. По просьбе „Проверено“ социальный антрополог Александра Архипова разобралась, откуда взялась эта рассылка и какие чаяния провоенной аудитории в ней отражаются.
Рассказ о предполагаемом подвиге Марии Воронцовой, лечившей раненых российских военных в зоне боевых действий, начал активно распространяться 2–3 февраля. Наибольшую популярность он обрёл в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах, однако публикации рассылки встречаются также в Facebook, Instagram, X, „Дзене“ и на других платформах. Во „ВКонтакте“ можно встретить примеры записей, собравших сотни и даже тысячи репостов.
Сама рассылка выглядит так (авторская орфография и пунктуация сохранены):
„Дочь В.В.Путина, кандидат медицинских наук, врач двух специальностей, известный эндокринолог и ревматолог Мария Воронцова, побывала в зоне СВО с простыми российскими солдатами. Она организовала передвижной госпиталь, где было вылечено более 10 тысяч трёхсот солдат.В декабре 2024 года передвижной госпиталь был окружён противником, который сбросил кассетные бомбы. М.В. Воронцова вместе с медицинским персоналом и врачами выносила раненых солдат из вагонов. Мария Воронцова вынесла четверых раненых, а когда оказывала помощь пятому, рядом взорвалась мина. Сама она получила контузию, но, собравшись, продолжила лечить раненых…Президент Владимир Путин скромно не сообщал об этом. Врач Мария Воронцова, получив ранение, находилась в госпитале, лечилась, а сейчас проходит реабилитацию. Наш президент воспитал свою дочь достойно!Об этом, наверное, скоро узнают многие.(информация от воинов)“.
По данным сервиса „Яндекс.Вордстат“, интернет-пользователи начали интересоваться новостями на эту тему с 26 января, при этом первые несколько дней число запросов вроде „дочь Путина на СВО“ или „дочь Путина ранена“ было сравнительно небольшим. Действительно вирусной рассылка стала только 3 февраля, вскоре её текст разместили некоторые провоенные Telegram-каналы.
Кто такая Мария Воронцова и насколько правдоподобна рассылка?
Владимир Путин скрывает от общественности информацию о своих детях. Известно, что от брака с женой Людмилой, расторгнутого в 2013 году, у политика есть две дочери: Мария и Катерина, родившиеся в 1985 и 1986 годах соответственно. Путин ни разу не появлялся с ними вместе на публичных мероприятиях, а на официальном сайте Кремля опубликована лишь их детская фотография. Тем не менее авторы многочисленных журналистских расследований выяснили, что выросшие дочери российского президента живут под другими фамилиями: Мария — под фамилией Воронцова, Катерина — Тихонова.
От ответов на прямые вопросы о связи с этими женщинами Путин последовательно уходит, но, когда в апреле 2022 года США наложили на них санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своём комментарии фактически признал их родство со своим начальником, обвинив Вашингтон в введении „рестрикций к членам семьи“. Примечательно, что государственные информагентства, регулярно рассказывающие о Воронцовой, никогда не представляют её как дочь Путина, хотя неизвестный автор вирусной рассылки не ставит этот факт под сомнение.
Хотя в разошедшемся по мессенджерам тексте Воронцова названа врачом двух специальностей, нет никаких оснований считать её практикующим медиком. В 2017 году старшая дочь Путина защитила кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете, эта работа была посвящена детской эндокринологии. Преимущественно с этой темой связаны статьи, опубликованные за подписью Воронцовой в академических журналах, её доклады на конференциях и комментарии в СМИ. В открытых источниках нет информации о том, чтобы она занималась ревматологией или непосредственным лечением пациентов в последние годы.
В вирусном тексте не говорится, где именно, если верить его авторам, Воронцова организовала мобильный госпиталь и получила ранение. При этом уточняется, что описанные события произошли в декабре 2024 года. В начале того месяца таблоид Ura.ru со ссылкой на источники сообщал, что Воронцова в ближайшем будущем посетит Курган, где обсудит создание медицинского вуза (подтвердить, что визит состоялся, „Проверено“ не удалось). 16 декабря старшая дочь Путина модерировала дискуссию на научном форуме в Москве. 20 декабря состоялось заседание Учёного совета факультета фундаментальной медицины МГУ, в котором состоит Воронцова. Сообщений о том, что она в тот месяц (или когда-либо ранее) отправлялась в зону боевых действий и тем более была там ранена, в авторитетных источниках нет.
Хотя в рассылке это объясняется „скромностью“ Путина, умолчавшего о „подвиге“ дочери, подконтрольные Кремлю СМИ в целом редко пишут о Воронцовой (вероятно, вследствие прямого указания из администрации российского президента). Так, на сайте государственного агентства ТАСС за 2024 год опубликовано около полутора десятков материалов с её комментариями на тему науки и здравоохранения и ни одного о событиях её жизни. Независимые издания также размещают новости о старшей дочери Путина, не связанные с её академической карьерой: пересказывают расследования активистов о её многомиллионных заработках в собственной компании, находят её новые патенты, ищут в утечках данные о её авиаперелётах, анализируют частоту её выступлений на различных форумах и т. д. Но и эти медиа, довольно пристально следящие за немногочисленными публичными появлениями Воронцовой, ничего не писали о её появлении в зоне боевых действий — напротив, некоторые выпустили заметки, разоблачающие популярный текст.
Наконец, вызывает вопросы и число военнослужащих, которых якобы вылечили в организованном Воронцовой мобильном госпитале. В рассылке речь идёт о тысячах человек, тогда как используемые в российской армии мобильные госпитали рассчитаны на несколько десятков пациентов, которых можно оперативно стабилизировать и подготовить к отправке в тыл для полноценного лечения. При этом в вирусном тексте не указаны характеристики госпиталя и продолжительность его работы, поэтому провести расчёты и оценить правдоподобность описанной ситуации не представляется возможным.
Якутский фронтовой рассказ?
Самый ранний из обнаруженных постов с рассказом про дочь Путина — это опубликованная 31 января запись в Telegram-канале Спиридона Борбуева. До февраля прошлого года он возглавлял Управление образования Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха, а также был функционером партии „Единая Россия“ на местном уровне. Примечательно, что пост Борбуева почти целиком написан на якутском языке, скорее всего, потому что он предназначался для „своих“. По-русски дана лишь общая информация о Воронцовой после якутского текста о её предполагаемом подвиге. (Авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)
„В.В.Путин кыыһа меднаука кандидата, икки профессиялаах врач, биллэр эндокринолог уонна ревматолог Мария Воронцова боростуой Арассыыйа солдаттарын кытары СВО-ҕа сылдьыбыт. Передвижной госпиталь тэрийсибит. Онно 10 тыһыынчаттан тахса трехсотай солдаттар эмтэммиттэр.
2024 с. ахсынньы ыйга передвижной госпиталы өстөөхтөр төгүрүйбүттэр, Харса суох буомбалаабыттар.
М.В. Воронцова медперсоналы, быраастары кытта бааһырбыт саллааттары вагоннартан таһаартыы сылдьыбыт. Мария Воронцова түөрт байыаһы сүгэн таһаарбыт, бэһис раненайын быыһыы сырыттаҕына, чугас мина эстибит. Бэйэтэ оскуолкаҕа таптаран баран, бэрэбээскилэтээт, салгыы бааһырбыттары эмтии сылдьыбыт…
Президент Владимир Путин сэмэйдик бу туһунан биллэрбэккэ сылдьыбыт. Врач Мария Воронцова бааһыран госпитальга сытан, эмтэнэн баран, билигин реаблитация бара сылдьар.
Президеммит кыыҺын бэркэ ииппит 👍
Бу туҺунан мантан ыла элбэхтэ сырдаталлара буолуо
Чахчытын билбэтим, ол эрэн, тыала суохха мас хамсаабат. (по не подтверждённой информации)
Мария Владимировна Воронцова (род. 28 апреля 1985, Ленинград) — российский детский врач-эндокринолог, старшая дочь президента России Владимира Путина. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней Факультета фундаментальной медицины МГУ, член учёного совета МГУ.
Воронцова вместе с командой исследует молекулярные процессы, а именно воздействие паратгормона на костную ткань, в частности стволовые клетки.
В свободное от научной деятельности время Воронцова ходит в театры и музеи, посещает концерты классической и джазовой музыки. Врач подчёркивает, что посвящает спорту „хотя бы несколько часов в неделю“, а также увлекается сёрфингом и лыжами“.
Вирусный текст на русском языке, обычно заканчивающийся пометкой вроде „информация от воинов“ и начавший широко распространяться 3 февраля, и более ранний текст на якутском языке из Telegram-канала Борбуева (далее — в переводе Семёна Макарова*) заметно отличаются.
Эти различия только кажутся неважными. Текст, написанный на якутском языке, несёт в себе следы двух стилей: с одной стороны, официального, газетного языка, с другой — устного рассказа с фольклорными элементами. Автор допускает разговорные обороты („бомбили госпиталь нагло“, „госпиталь для трёхсотых“, „взвалив раненых на спину“), а заканчивает рассказ якутской пословицей, по смыслу похожей на русскую „дыма без огня не бывает“. Причём эта пословица завершает якутский текст так же, как специальные формулы вроде „и я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало“ в конце русских сказок. В русском тексте все эти особенности нивелированы, а в конце добавлена ссылка на воинов, что должно придать рассказу достоверность. Словом „воины“ российских военнослужащих, участвующих во вторжении в Украину, часто называют их группы поддержки (например, жёны и матери мобилизованных).
Особо примечателен фрагмент о числе раненых, якобы вылеченных в организованном Воронцовой госпитале. В якутском тексте упоминаются „10 тысяч „трёхсотых“ солдат“. Эта фраза понятна людям, связанным с фронтом или знакомым с современным военным сленгом. „Трёхсотый“ — это раненый, то есть речь идёт о лечении 10 000 раненых солдат. Однако автор перевода на русский это упустил, и в его версии Воронцова якобы вылечила более 10 300 солдат.
Таким образом, якутский текст явно является первоначальным по отношению к русскому. В промежутке между 31 января и 3 февраля он был переведён, „приглажен“, из него были убраны этнические особенности, и рассылка стала распространяться уже по более широкой русскоязычной аудитории.
Однако Борбуева вряд ли можно считать непосредственным автором версии на якутском языке. Как видно из графика выше, пользователи „Яндекса“ начали интересоваться новостью о ранении, которое якобы получила Воронцова, ещё за пять дней до его поста. Можно предположить, что ему эту легенду рассказал военнослужащий, приехавший с фронта, или Борбуев прочитал её в групповом чате, где подобных фольклорных рассказов встречается очень много.
Почему возникла эта легенда?
Рассказ о „подвиге“ дочери Путина сюжетно близок эпизодам из истории XX века, когда дети глав государств и монархов участвовали в военных действиях или работали в тылу. Например, во время Первой мировой войны дочери Николая II, великие княжны Ольга и Татьяна, прошли обучение сестринскому делу и работали как медсёстры в Царскосельском дворцовом госпитале. В 1945 году, вскоре после своего 18-летия, дочь британского короля Георга VI, будущая королева Елизавета II, поступила на службу в отряд самообороны, где отучилась на автомеханика. Воевали и оба сына Иосифа Сталина: в концлагере Заксенхаузен при попытке бегства был застрелен старший сын, Яков Джугашвили, а младший, Василий, был военным лётчиком.
Такой факт в биографии правителя становится для многих людей (как правило, его поклонников) доказательством искренности его риторики — „правитель родную кровиночку не пожалел для защиты родного народа“. И в российском, и в украинском медиапространстве с разной степенью регулярности появляются призывы отправить на фронт детей элиты, и неслучайно цитаты на эту тему, приписываемые Черчиллю и генералу Лебедю, пользуются большой популярностью. Вирусный текст о Воронцовой, по всей видимости, призван показать всем сомневающимся, что Путин не только помнит о трудностях россиян, находящихся на фронте, но и якобы рискнул отправить собственную дочь в госпиталь в зоне боевых действий.
Доказательством существования такой мифологемы служат слова Z-писательницы Татьяны Маруговой, одной из ярых защитниц легенды о Воронцовой. Она опубликовала вирусный текст в своём Telegram-канале 4 февраля. Спустя два дня, когда на рассылку обратили внимание независимые СМИ и антивоенные блогеры, Маругова написала гневный пост, в котором обвинила „либерастню“ в сомнениях по поводу подвига дочери Путина. Её основной аргумент звучит так (авторская орфография и пунктуация сохранены):
„И последнее, и самое важное, только вражина заблеет, что этого не может быть. По визгам этих людей можно определить, кто против власти. Только тех, кто ненавидит Путина может возмутить информация о подвиге его дочери. В их матрицу это не укладывается. И добавлю, именно эти люди, держу пари, ни во что не ставят царя Николая, именно его дочери во время первой мировой войны организовывали госпитали и помощь раненым и работали простыми сёстрами милосердия“.
Как мы видим, для Маруговой неверие в подвиг дочери президента рифмуется с недоверием к вполне реальной (пусть и неточно пересказанной) истории о великих княжнах, которые работали в госпитале во время Первой мировой войны. По её логике, если Николай II отправил своих дочерей помогать фронту, значит, Путин тоже так мог сделать. Для Маруговой мифологема „царь жертвует своими дочерьми для блага народа и для победы“ — достаточное доказательство того, что текст о Воронцовой правдив. Она даже проиллюстрировала свой пост о подлинности рассылки фотографией дочерей Николая II в форме медсестёр (но оригинальный пост о дочери Путина всё-таки удалила).
Исходя из этого можно сделать вывод, что рассказ о якобы героическом участии дочери Путина в боевых действиях необходим провоенно настроенным россиянам. Для них эта история — доказательство того, что президент страны ничего не жалеет для фронта. Видимо, это и есть основная причина, по которой легенда не просто возникла, но и столь широко распространилась.
Тематика вирусного текста — героическая женщина, спасающая раненых под огнём противника, — отсылает к популярным среди Z-блогеров рассказам о медсёстрах, которые „выносят раненых с поля боя в зоне СВО“. Например, весной 2023 года многие провоенные Telegram-каналы и СМИ рассказывали историю Кристины Ким, которая „вытащила на себе с поля боя 12 десантников“ (по версии „Комсомольской правды“, это происходило в киевском пригороде Гостомель, а в изложении Life.ru — под Соледаром в Донбассе). Популярны и публикации о погибшей медсестре Яне с позывным Ромашка, которая „за три дня вынесла 150 военных с поля боя“.
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Смысловое пространство провоенных Telegram-каналов нуждается в героических нарративах (и не только в рассказах о подвигах обычных военнослужащих). Нуждается настолько, что некоторые популярные ресурсы могут опубликовать в качестве некролога очевидный вброс, в котором первые буквы в строках якобы последних стихов юноши, погибшего на фронте, образуют фамилию Путин и нецензурное слово. В этом контексте понятно, почему аудитории таких каналов пришлась по вкусу легенда, в которой героем на войне оказывается дочь главы государства, а он сам, если верить рассылке, переживает за своего ребёнка так же, как и тысячи жителей страны.
*Автор благодарит Семёна Макарова за помощь в переводе с якутского языка/