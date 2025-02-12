ВИДЕО | „Наше будущее зависит от исхода войны в Украине“. Внешняя разведка Эстонии рассказала о главных угрозах

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин сказал, что агрессивность России осталась на том же уровне, что и в прошлом году. „Основная амбиция России не изменилась: подавить Украину и подавить нас на западе“, — заявил он.

„В этом году непосредственной угрозы военной агрессии против Эстонии нет. Ресурсы России все-таки направлены на Украину. Вопрос просто в том, что нас ждет в будущем, и это во многом зависит от того, как закончится война в Украине, когда она закончится“, — добавил Росин.

„Мы знаем, что амбиции России по наращиванию своего военного потенциала очень высоки, и в то же время переговоры, скорее всего, будут направлены на то, чтобы оказать давление на Запад и заставить его сдерживаться, — сказал Розин. — Например, [заставить сдерживать] деятельность и учения НАТО в нашем регионе, тем самым создавая для себя возможные варианты военных действий в будущем“.

Санкции работают

Российская экономика понесла из-за санкций определенные потери, и возникли проблемы. „Военная промышленность все-таки под влиянием санкций как минимум замедлилась и задерживается, и производить все эти вещи стало дороже“, — сказал Розин.

Россия попытается избавиться от санкций в любом случае. „Санкции необходимо сохранить, санкции работают“, — заявил гендиректор Департамента внешней разведки, добавив, что санкции даже нужно расширить.

„У нас на Западе есть еще больше возможностей прижать российскую экономику или доходы. Например, путем ограничения теневого флота, использования замороженных на Западе российских активов“.

По словам Росина, Китай заинтересован в том, чтобы Россия выиграла войну. „Цели этих стран в чем-то схожи — они хотят изменить мировой порядок, сделать его подходящим для авторитарных режимов и установить свои правила“, — сказал он.

Главным общим противником России и Китая являются США, которые, по мнению обеих стран, могли бы вообще уйти из Европы и не вмешиваться. „Обе эти страны работают в этом направлении“, — отметил Росин.