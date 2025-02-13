Глава внешней разведки Эстонии: я уверен, что Запад нас не предаст. Но важно, чтобы никто не попался в ловушку России

По словам Росина, после окончания или приостановки военных действий российские солдаты, в том числе из новых подразделений, вернутся туда, откуда они прибыли, в том числе в приграничные с Эстонией районы: „Эти новые подразделения сегодня отправляются в Украину, но вопрос лишь в том, что когда активная фаза конфликта в Украине по какой-либо причине, например, в результате переговоров, утихнет, то этот ресурс освободится и, скорее всего, вернется в места своей мирной дислокации, по крайней мере частично. В том числе и к нашим границам“.

„Те же самые гарнизоны, которые сегодня, возможно, немного опустели, снова наполнятся. И наполнятся они подразделениями, закаленными в войне и обучившимися в боях“, — отметил Росин. Он добавил, что в будущем, согласно российским планам, вдоль нашей границы будет размещено более чем в два раза больше российских войск, чем до войны. Мы видимо, что эти планы осуществимы, поэтому нынешняя ситуация не должна нас усыплять, ведь все может очень быстро измениться.

Россия, отметил глава внешней разведки, может очень быстро перераспределить свои ресурсы, и у нее есть возможность генерировать новую силу. „Надо учитывать, что россияне планируют увеличить численность своей армии до 1,5 млн человек. Также нам необходимо учитывать, что когда Россия начала войну с Украиной, численность ее армии составляла около 700 000–800 000 человек. Несмотря на все потери, понесенные ими за последние три года (до 600 000 убитых и раненых), им все равно удалось увеличить численность своей армии до более чем миллиона человек. Таким образом, этот ресурс и возможность генерировать силу у нее по-прежнему есть“.