Глава внешней разведки Эстонии: я уверен, что Запад нас не предаст. Но важно, чтобы никто не попался в ловушку России(7)
Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил в большом интервью Delfi, что в будущем вдоль нашей границы будет размещено в два раза больше российских войск, чем до войны. В связи с этим нынешняя относительно спокойная ситуация на границе не должна усыплять нашу бдительность, поскольку все может очень быстро измениться.
По словам Росина, после окончания или приостановки военных действий российские солдаты, в том числе из новых подразделений, вернутся туда, откуда они прибыли, в том числе в приграничные с Эстонией районы: „Эти новые подразделения сегодня отправляются в Украину, но вопрос лишь в том, что когда активная фаза конфликта в Украине по какой-либо причине, например, в результате переговоров, утихнет, то этот ресурс освободится и, скорее всего, вернется в места своей мирной дислокации, по крайней мере частично. В том числе и к нашим границам“.
„Те же самые гарнизоны, которые сегодня, возможно, немного опустели, снова наполнятся. И наполнятся они подразделениями, закаленными в войне и обучившимися в боях“, — отметил Росин. Он добавил, что в будущем, согласно российским планам, вдоль нашей границы будет размещено более чем в два раза больше российских войск, чем до войны. Мы видимо, что эти планы осуществимы, поэтому нынешняя ситуация не должна нас усыплять, ведь все может очень быстро измениться.
Россия, отметил глава внешней разведки, может очень быстро перераспределить свои ресурсы, и у нее есть возможность генерировать новую силу. „Надо учитывать, что россияне планируют увеличить численность своей армии до 1,5 млн человек. Также нам необходимо учитывать, что когда Россия начала войну с Украиной, численность ее армии составляла около 700 000–800 000 человек. Несмотря на все потери, понесенные ими за последние три года (до 600 000 убитых и раненых), им все равно удалось увеличить численность своей армии до более чем миллиона человек. Таким образом, этот ресурс и возможность генерировать силу у нее по-прежнему есть“.
Вдоль нашей границы это делается Россией для того, чтобы обеспечить свое военное доминирование в регионе, включая регион Балтийского моря, и иметь военные возможности, если сверху поступит соответствующее решение. По этой же причине, по словам Росина, одним из пунктов обсуждения на будущих переговорах с российской стороны, вероятно, станет минимизация присутствия НАТО вдоль ее границ, в том числе в Балтии и Финляндии. Россия захочет отодвинуть зонтик НАТО как можно дальше от себя и за счет сочетания этих двух элементов — уменьшения присутствия НАТО в результате переговоров и одновременного роста собственных военных возможностей — создать для себя благоприятную ситуацию. „Этого мы, естественно, допустить не должны“, — подчеркнул Росин.
На вопрос о том, может ли Запад предать Эстонию и страны Балтии в целом, Росин ответил, что не верит в это: „Я уверен, что не предаст, но важно, чтобы никто ни в коем случае не попался на удочку [России]. Россияне, безусловно, будут говорить об этом под соусом деэскалации и контроля над вооружением, а также стратегической стабильности. То есть эти сладкие разговоры и нарративы, которые они льют в уши, на первый взгляд — я подчеркиваю, на первый взгляд — кажутся весьма логичными. Важно, чтобы мы здесь на Западе не попались в эту ловушку“.
Он подчеркнул, что мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы наши западные партнеры так же правильно понимали Россию, как мы.
Полностью интервью (на эстонском языке) можно прочитать ЗДЕСЬ.