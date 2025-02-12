Разведка Дании: Россия может подготовиться к крупномасштабной войне в Европе в течение пяти лет после завершения боевых действий в Украине

В документе ведомство оценило военную угрозы со стороны РФ для Датского Соединенного королевства, куда помимо Дании входят Гренландия и Фарерские острова. Датская разведка пришла к выводу, что сейчас угрозы со стороны России нет, но она может возрасти в ближайшие годы.

Ведомство считает, что Россия готовится к потенциальному противостоянию с НАТО. „Это не означает, что принято решение о начале такой войны, но Россия вооружается и наращивает потенциал, чтобы принять такое решение“, — говорится в докладе.

В нем также сообщается, что с 2022 года РФ проводит масштабную реконструкцию и реформу своих вооруженных сил. В 2024-м страна перешла „от реконструкции к интенсивному наращиванию военного потенциала с целью получения возможности воевать на равных с силами НАТО“. Поддержка со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана помогает Москве высвобождать все больше ресурсов для перевооружения.

Пока Россия стремится избегать действий, которые спровоцируют НАТО применить 5 статью договора альянса. Но готовность Москвы к более рискованным действиям в отношении НАТО может возрасти, „если относительный баланс сил изменится в пользу России“. Авторы доклада уточняют, что это произойдет, если Россия продолжит наращивать военный потенциал, а страны НАТО — нет, если РФ будет считать альянс ослабленным и разобщенным или сочтет, что США не будут помогать Европе.

Степень угрозы России также зависит от ситуации в Украине. „Маловероятно, что Россия одновременно будет вести как войну в Украине, так и войну с одним или несколькими государствами НАТО“, — говорится в докладе.

В случае того или иного завершения российско-украинской войны, полагает разведка Дании, РФ высвободит значительные военные ресурсы и может представлять прямую угрозу НАТО. По прогнозам авторов доклада, если альянс не будет наращивать свой военный потенциал одновременно с Россией, то: