ВИДЕО | Удачный день! 15-летняя сноубордистка принесла Эстонии вторую медаль Олимпийского фестиваля

15-летняя Лаура Ангa после первого спуска вышла в лидеры с 78 баллами, став одной из двух, кто остался на ногах на сложной трассе. Во втором спуске баллы не прибавились, и французская сноубордистка Аоно Порди Оканива обогнала её на 2,75 балла.

Третье место заняла немецкая спортсменка Янина Вальц (58,75 балла).

„Я очень довольна! Эта медаль для меня очень важна, потому что на юношеской Олимпиаде в прошлом году мне не удалось показать свой лучший результат, а теперь я довольно хорошо выполнила свою задачу. Некоторые приземления могли бы быть чуть чище, но в целом можно быть довольной. Я знала, что если сделаю всё правильно, то могу побороться за медаль“, — сказала Ангa в пресс-релизе.

Сноубордисты и фристайл-лыжники продолжат соревнования в пятницу, когда состоится квалификация в дисциплине Big Air.

Ранее на Зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Бакуриани (Грузия) 16-летняя эстонская фристайл-лыжница Симона Ревягин завоевала золотую медаль в „парковом съезде“. Она стала лидером после первого спуска с 77,25 балла, а во втором увеличила результат до 86,00 баллов, обеспечив себе победу. Серебро досталось датчанке Силье Кинкед (82,50), бронза — британке Сандре Каун (80,00).

„Это моя первая золотая медаль, и я очень счастлива“, — сказала Ревягин.

Харри Таммемяги пробился в финал среди юношей, но не смог стартовать из-за травмы.

Эстонский олимпийский комитет отправил на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 22 спортсмена, которые соревнуются в шести дисциплинах: лыжном фристайле, фигурном катании, биатлоне, сноуборде, лыжных гонках и горнолыжном спорте.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — это традиционное спортивное мероприятие, которое проводится раз в два года.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2025 проходит в Бакуриани (Грузия) с 9 по 16 февраля, где молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет соревнуются в 8 видах спорта.