Оппозиционный политик: правительство Эстонии вместо придумывания новых налогов для граждан, могло бы обложить налогом большие IT-корпорации
Эстония должна активно поставить на повестку дня вопрос о налогообложении глобальных технологических компаний — считает предприниматель и политик Герри Коннов.
На прошлой неделе стало известно, что министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста (Eesti 200) хочет передать Meta, то есть Facebook, 4 миллиарда эстонских слов. Это будет использовано в качестве одного из языков Meta AI.
С одной стороны, я согласен: если мы хотим, чтобы эстонский язык сохранился, мы должны научить этой прекрасной речи и современные технологии. Учитывая, что несколько политических сил насильно удерживают русский язык в качестве второго языка, а большинство молодого поколения не придает эстонскому особого значения, предпочитая превращать его в „эстонглиш“, сохранение нашего языка в таком контексте можно было бы считать положительным явлением.
Эстонскоязычный контент — это, конечно, хорошо, но что за этим стоит? Перспектива уже не выглядит столь радужно.
Больше клиентов, больше оборот, больше прибыль, больше технических решений, меньше людей, налогов и штрафов. Позиция силы. Мы постепенно вступаем в эпоху, ранее описанную в научно-фантастических фильмах, таких как „Бегущий по лезвию“, когда крупные корпорации управляют миром, формируют мнения и говорят нам, что мы можем делать, а что нет. Что думать, где сидеть, когда хлопать, а когда молчать. Современная работорговля — нас не продают на физическом уровне, но на технологическом — вполне.
Сейчас вы, вероятно, немного в замешательстве, не понимая, о чем идет речь. Ведь все вышесказанное — это нормальное видение любого частного предпринимателя: быть успешным, прибыльным, расти и развиваться. Но почему-то в этом процессе стираются границы между этикой и клиенториентированностью. Остается только „больше и быстрее“ и забывается, что без клиентов мы фактически не существуем. Без людей, которым поначалу улыбаются и которых потом считают никем. Они превращаются всего лишь в информационные единицы в строках доходов и расходов. Человеческое лицо исчезает. Клиент уже не человек, а просто дойная корова. А со стороны клиента поставщик услуг — это всего лишь автомат, которому в действительности все равно, что ты думаешь. Это крайне ошибочный путь, который шаг за шагом ведет нас к утопии. К утопии, где власть принадлежит крупным корпорациям, на которые мы не можем повлиять, в то время как они способны в свою пользу менять и использовать наши привычки, которые сами же у нас формируют.
Например, Фейсбук. Когда эта платформа только появилась, она была разработана для общения людей друг с другом. Затем настало время финансового измерения — это был лучший канал, где можно было донести свои сообщения целенаправленно. Когда пошли денежные потоки, появились алгоритмы: „Плати, иначе никто не увидит“. Даже твои собственные клиенты, которые подписались на страницу твоего бизнеса в соцсетях, не увидят твои публикации, если ты не заплатишь. Плати. И все платят.
Однако с этого момента они стали определять, что тебе позволено говорить и думать. Если автоматическая система решит, что вы недостойны, видимость вашего аккаунта будет ограничена или же аккаунт будет вовсе удален. Не с кем поговорить, некому объяснить — всем все равно. При этом уйти с платформы ты тоже не можешь, потому что она проникла во все сферы твоей жизни и превратилась в инструмент, без которого ты многое теряешь, в том числе комфорт.
Сначала тебя делают зависимым, а потом начинают контролировать.
Некоторое время назад, когда в Вильянди проходил фольклорный фестиваль, я прочитал статью в местной газете Sakala, в которой говорилось о краткосрочной аренде. Поскольку незадолго до этого весь город был завален объявлениями о поиске квартиры на пару ночей, статья была весьма актуальной. В ней говорилось, что на самом деле нельзя сдавать свою квартиру в аренду, не уведомив об этом кредитора. Я этого не знал, поэтому решил поделиться информацией на своей политической странице. В результате мой аккаунт ограничили, заявив, что я „неэтично распространяю ложную информацию с целью получить лайки и новых подписчиков“. Но простите, я ведь просто поделился статьей из надежного источника! Разве не в этом смысл Facebook-страницы — публиковать информацию, которую ты считаешь достойной внимания, а зрители могут на нее реагировать: одобрять, критиковать, делиться, комментировать?
В ответ мне сообщили, что никакой ошибки с их стороны нет, и если мне что-то не нравится, я могу подать на них в суд. Все, тема закрыта. То есть Facebook диктует мне, что я могу думать и говорить, а если меня это не устраивает — пожалуйста, судись. С кем? С американской компанией? Из Эстонии? Нереально.
В итоге остается лишь недовольно бурчать и продолжать пользоваться платформой, надеясь, что не разозлишь „большого босса“. Уйти тоже некуда — альтернативы нет, а все собранные контакты перенести невозможно. А в современном мире информация и связи — ключевой ресурс. Замкнутый круг. Главное, чтобы деньги текли. От тебя — к ним.
А доходы у Facebook (META) немаленькие. Годовая выручка компании по регионам в 2023 году (в миллиардах долларов):
Мы являемся бесплатными пользователями, однако наша информация — это платная услуга Meta, на использовании которой компания зарабатывает. В 2023 году этим вопросом занялась итальянская финансовая полиция. Расчеты показали, что за период 2015–2021 годов сумма налога на прибыль, подлежащего уплате, составила 870 миллионов евро. Учитывая миллиардный оборот Meta, выплата около 220 миллионов евро в год была бы им вполне по карману. Это было бы обычным налогообложением коммерческого дохода. Италия активно занялась вопросом налогообложения глобальных технологических компаний. Например, платформа аренды недвижимости Airbnb выплатила итальянской налоговой службе 576 миллионов евро налога на прибыль за 2017–2021 годы.
А что делают эстонское правительство и ответственные ведомства? Опять ничего не делают. Ну, разве что придумывают новый налог для своих граждан. Для глобальных технологических гигантов должны быть установлены четкие правила: у них должно быть местное юридическое лицо, работающее на локальном рынке, для которого нужно определить прозрачные торговые правила, которое обеспечивало бы поддержку клиентов, выполняло обязанности по защите прав потребителей и, что самое важное, платило налоги с операций, совершаемых на местном рынке.
Стоит задуматься? Думаю, да — если бы только было желание и смелость заняться налогообложением крупных IT-корпораций.