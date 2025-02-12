Оппозиционный политик: правительство Эстонии вместо придумывания новых налогов для граждан, могло бы обложить налогом большие IT-корпорации

Сейчас вы, вероятно, немного в замешательстве, не понимая, о чем идет речь. Ведь все вышесказанное — это нормальное видение любого частного предпринимателя: быть успешным, прибыльным, расти и развиваться. Но почему-то в этом процессе стираются границы между этикой и клиенториентированностью. Остается только „больше и быстрее“ и забывается, что без клиентов мы фактически не существуем. Без людей, которым поначалу улыбаются и которых потом считают никем. Они превращаются всего лишь в информационные единицы в строках доходов и расходов. Человеческое лицо исчезает. Клиент уже не человек, а просто дойная корова. А со стороны клиента поставщик услуг — это всего лишь автомат, которому в действительности все равно, что ты думаешь. Это крайне ошибочный путь, который шаг за шагом ведет нас к утопии. К утопии, где власть принадлежит крупным корпорациям, на которые мы не можем повлиять, в то время как они способны в свою пользу менять и использовать наши привычки, которые сами же у нас формируют.

Больше клиентов, больше оборот, больше прибыль, больше технических решений, меньше людей, налогов и штрафов. Позиция силы. Мы постепенно вступаем в эпоху, ранее описанную в научно-фантастических фильмах, таких как „Бегущий по лезвию“, когда крупные корпорации управляют миром, формируют мнения и говорят нам, что мы можем делать, а что нет. Что думать, где сидеть, когда хлопать, а когда молчать. Современная работорговля — нас не продают на физическом уровне, но на технологическом — вполне.

С одной стороны, я согласен: если мы хотим, чтобы эстонский язык сохранился, мы должны научить этой прекрасной речи и современные технологии. Учитывая, что несколько политических сил насильно удерживают русский язык в качестве второго языка, а большинство молодого поколения не придает эстонскому особого значения, предпочитая превращать его в „эстонглиш“, сохранение нашего языка в таком контексте можно было бы считать положительным явлением.

На прошлой неделе стало известно, что министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста (Eesti 200) хочет передать Meta, то есть Facebook , 4 миллиарда эстонских слов. Это будет использовано в качестве одного из языков Meta AI.

Например, Фейсбук. Когда эта платформа только появилась, она была разработана для общения людей друг с другом. Затем настало время финансового измерения — это был лучший канал, где можно было донести свои сообщения целенаправленно. Когда пошли денежные потоки, появились алгоритмы: „Плати, иначе никто не увидит“. Даже твои собственные клиенты, которые подписались на страницу твоего бизнеса в соцсетях, не увидят твои публикации, если ты не заплатишь. Плати. И все платят.

Однако с этого момента они стали определять, что тебе позволено говорить и думать. Если автоматическая система решит, что вы недостойны, видимость вашего аккаунта будет ограничена или же аккаунт будет вовсе удален. Не с кем поговорить, некому объяснить — всем все равно. При этом уйти с платформы ты тоже не можешь, потому что она проникла во все сферы твоей жизни и превратилась в инструмент, без которого ты многое теряешь, в том числе комфорт.

Сначала тебя делают зависимым, а потом начинают контролировать.

Некоторое время назад, когда в Вильянди проходил фольклорный фестиваль, я прочитал статью в местной газете Sakala, в которой говорилось о краткосрочной аренде. Поскольку незадолго до этого весь город был завален объявлениями о поиске квартиры на пару ночей, статья была весьма актуальной. В ней говорилось, что на самом деле нельзя сдавать свою квартиру в аренду, не уведомив об этом кредитора. Я этого не знал, поэтому решил поделиться информацией на своей политической странице. В результате мой аккаунт ограничили, заявив, что я „неэтично распространяю ложную информацию с целью получить лайки и новых подписчиков“. Но простите, я ведь просто поделился статьей из надежного источника! Разве не в этом смысл Facebook-страницы — публиковать информацию, которую ты считаешь достойной внимания, а зрители могут на нее реагировать: одобрять, критиковать, делиться, комментировать?