ВИДЕО | Здорово! Эстонская спортсменка завоевала золото юношеского Олимпийского фестиваля
На Зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в грузинском Бакуриани, эстонская фристайл-лыжница Симона Ревягин выиграла золотую медаль!
16-летняя Симона Ревягин стала лидером уже после первого спуска, набрав 77,25 балла. Во втором спуске она получила 86,00 баллов, что принесло ей победу и открыло медальный счет Эстонии.
Серебро завоевала датчанка Силье Кинкед (82,50 балла), а третье место заняла британка Сандра Каун (80,00 баллов).
„Я не ожидала, что на первом спуске получу столько баллов. Это успокоило меня, и я знала, что смогу добавить во втором заезде. Я очень счастлива, потому что это моя первая золотая медаль в жизни. Я не ожидала медали. Уже само участие в соревнованиях было для меня большим событием, я не думала, что золотая медаль окажется дома“, — сказала Ревягин в пресс-релизе.
Среди юношей в финал пробился Харри Таммемяги, но из-за травмы он не смог стартовать в среду.
Эстонский олимпийский комитет отправил на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 22 спортсмена, которые соревнуются в шести дисциплинах: лыжном фристайле, фигурном катании, биатлоне, сноуборде, лыжных гонках и горнолыжном спорте.