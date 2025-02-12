ВИДЕО | Здорово! Эстонская спортсменка завоевала золото юношеского Олимпийского фестиваля

„Я не ожидала, что на первом спуске получу столько баллов. Это успокоило меня, и я знала, что смогу добавить во втором заезде. Я очень счастлива, потому что это моя первая золотая медаль в жизни. Я не ожидала медали. Уже само участие в соревнованиях было для меня большим событием, я не думала, что золотая медаль окажется дома“, — сказала Ревягин в пресс-релизе.