Изменение маршрута 25-го автобуса: столичная власть отправит пассажиров в ненужном направлении

О встрече с волостным старейшиной Харку Эриком Сандла рассказал мэр Таллинна Евгений Осиновский на своей странице в Facebook. Если обозначенные планы реализуют, долгожданный удобный маршрут Тискре–Центр, которого местные жители ждали много лет, изменится, и жителям придется сначала ехать в ненужном направлении, делая дополнительный круг на холм Табасалу. Такое изменение может показаться незначительным на бумаге, но на практике оно приведёт к увеличению времени в дороге и снижению удобства. Вместо того чтобы упростить передвижение, нововведение усложнит жизнь пассажирам, особенно тем, кто ежедневно пользуется этим маршрутом для поездок на работу, в школу или по другим важным делам.

Но дополнительные минуты в пути — не главная проблема. Куда более серьёзный вопрос касается безопасности. Новый маршрут вынудит пассажиров, желающих сэкономить время, пересекать дорогу в потенциально опасном месте, чтобы не накручивать лишние километры. Остановка по направлению из Тискре в центр расположена около кругового перекрёстка, где нет удобного и безопасного пешеходного перехода. Это особенно актуально для пожилых людей, родителей с детьми и всех, кому приходится передвигаться пешком.

Казалось бы, перед реализацией подобных изменений властям логично было бы позаботиться о создании инфраструктуры, обеспечивающей безопасность горожан. Однако пока мы видим лишь улыбающихся чиновников, обсуждающих планы сотрудничества, но не слышим никаких конкретных решений по устранению реальных проблем.

Впрочем, остаётся лёгкая надежда на то, что столичным властям не удастся снова изменить всё к худшему. Заместитель волостного старейшины Харку Рихо Саксус уже заявил в группе „Жители Тискре“ в Facebook, что Таллинн и волость пока ни о чём не договорились в контексте 25-го маршрута, поскольку столичные власти хотят получить за это большой денежный платёж.