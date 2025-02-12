Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

Полицейские проверили возможные места пребывания девушки, но до сих пор ее местонахождение установить не удалось.

Рост Лийз - 165 см, она худощавого телосложения, у нее темные волосы до плеч. Она одета в куртку темного цвета и темные штаны.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении девушки, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.