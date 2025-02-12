ЧП и криминал
12.02.2025, 11:34

Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

 
Лийз
Лийз
ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощи, чтобы выяснить местонахождение 16-летней Лийз, которая 4 февраля ушла из патронатного дома в Тарту и до сегодняшнего дня не вернулась туда.

Полицейские проверили возможные места пребывания девушки, но до сих пор ее местонахождение установить не удалось.

Рост Лийз - 165 см, она худощавого телосложения, у нее темные волосы до плеч. Она одета в куртку темного цвета и темные штаны.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении девушки, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

  • Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

  • Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

  • Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.

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RusDelfi
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