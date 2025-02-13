Квартирный бум? Банк: в январе количество ходатайств о жилищном кредите практически удвоилось

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, то, что количество новых поданных ходатайств почти удвоилось по сравнению с декабрём, является признаком продолжающейся высокой активности рынка. „Когда за незначительным ростом числа покупок в конце года сразу следует заметный рост числа новых ходатайств в январе, это явный признак растущего чувства уверенности у покупателей“, — прокомментировала Пехтер тенденции рынка жилищного кредитования в прошлом месяце, и в качестве причины назвала продолжающееся снижение Euribor.

Руководитель Bigbank отметила также, что январь традиционно всегда был более спокойным месяцем в сфере жилищного кредитования, по её мнению, одна из причин этого в том, что застройщики зачастую стараются успеть достроить объекты и сдать клиентам новые дома в уходящем календарном году. „В Эстонии как-то так складывается, что перед Рождеством заключается много сделок, а потом наступает тихий и сонный январь. Учитывая очень сильный декабрь, результат на этот раз действительно оказался вполне достойным, потому что, по сравнению с январём прошлого года, количество договоров выросло на 14%, а общий финансовый объём – на 53%“, – сравнила Пехтер.

Средняя сумма кредита по заключённым в январе договорам составила 143 958 евро, что примерно на 4% выше соответствующего показателя декабря. Как сказала руководитель Bigbank, подобные колебания от месяца к месяцу являются вполне обычными.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объём баланса Bigbank составляет более 2,5 миллиарда евро, из которых более 600 миллионов евро приходится на портфель коммерческих кредитов.

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