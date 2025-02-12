Другие виды
12.02.2025, 16:24

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Четвертьфинальная серия Балтийской волейбольной лиги: „Выру Баррус“ сыграет с латвийским клубом

 
Начало в 19:00
Болельщики „Выру Баррус“
Болельщики „Выру Баррус“
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня в рамках четвертьфинальной серии Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ встретится с латвийским клубом „Екабпилс“. Матч начнётся в 19:00, и его смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Команда „Выру Баррус“ завершила основной турнир на четвёртом месте, а „Екабпилс“ занял пятое. В личных встречах „Выру Баррус“ выиграл дважды (3:2 и 3:0), а „Екабпилс“ одержал одну победу (3:1).

Главный тренер „Выру Баррус“ Оливер Люйтсепп с умеренной уверенностью смотрит на предстоящую серию. Он подчеркнул важность корректировки плана в зависимости от ситуации и сосредоточенности на каждой игре:

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