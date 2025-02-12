Можно ли разбогатеть, инвестируя в китайские компании? Эксперт рассказал о выгодах и рисках

В начале 2021 года на китайском фондовом рынке царил сильный оптимизм. После первоначального шока от пандемии экономика Китая восстанавливалась быстрее, чем большинство других крупных экономик. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи достигли новых высот. Инвесторы Эстонии тоже обратили внимание на Китай – в нашей стране особенно популярными стали акции торгового гиганта Alibaba и производителя электромобилей Nio, которые котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Сегодня ситуация совершенно иная. Композитный индекс фондовых бирж Шэньчжэня и Шанхая CSI 300 упал более чем на 30% с пиковых значений, цена акции Alibaba снизилась в три раза, акция Nio обвалилась с 62 долларов до 4,5 доллара. Китайский фондовый рынок немного восстановился по сравнению со своим дном, но в основном за счёт государственной поддержки.

Можно сказать, что финансовые показатели китайских компаний не так уж и плохи, если судить только по ценам на акции: среднее соотношение цены акций к прибыли у американских компаний составляет 20, а в Китае – вдвое меньше. Однако стоит помнить, что в эту „привлекательную“ цену уже заложены различные риски.

Можно ли доверять цифрам?

Китайский рынок во многом остаётся загадкой, поскольку никто не может с уверенностью сказать, что публикуемые данные соответствуют реальности. Китайские компании не всегда следуют международно признанным стандартам финансовой отчётности или используют сложные структуры собственности, что затрудняет проверку отчётов. Есть и примеры прямых фальсификаций – например, в 2020 году выяснилось, что конкурент Starbucks, компания Luckin Coffee, завысил свои продажи на Нью-Йоркской бирже почти на 300 миллионов долларов.