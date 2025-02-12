Можно ли разбогатеть, инвестируя в китайские компании? Эксперт рассказал о выгодах и рисках
Китайский фондовый рынок уже долгое время находится в центре внимания инвесторов, поскольку он предоставляет доступ ко второй по величине экономике мира и быстрорастущим компаниям. Из-за низкого уровня цен и стремительного развития технологического сектора, несмотря на падение рынка, там по-прежнему видят потенциал для прибыли. Однако доступная цена не всегда означает качественную инвестицию.
В начале 2021 года на китайском фондовом рынке царил сильный оптимизм. После первоначального шока от пандемии экономика Китая восстанавливалась быстрее, чем большинство других крупных экономик. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи достигли новых высот. Инвесторы Эстонии тоже обратили внимание на Китай – в нашей стране особенно популярными стали акции торгового гиганта Alibaba и производителя электромобилей Nio, которые котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Сегодня ситуация совершенно иная. Композитный индекс фондовых бирж Шэньчжэня и Шанхая CSI 300 упал более чем на 30% с пиковых значений, цена акции Alibaba снизилась в три раза, акция Nio обвалилась с 62 долларов до 4,5 доллара. Китайский фондовый рынок немного восстановился по сравнению со своим дном, но в основном за счёт государственной поддержки.
Можно сказать, что финансовые показатели китайских компаний не так уж и плохи, если судить только по ценам на акции: среднее соотношение цены акций к прибыли у американских компаний составляет 20, а в Китае – вдвое меньше. Однако стоит помнить, что в эту „привлекательную“ цену уже заложены различные риски.
Можно ли доверять цифрам?
Китайский рынок во многом остаётся загадкой, поскольку никто не может с уверенностью сказать, что публикуемые данные соответствуют реальности. Китайские компании не всегда следуют международно признанным стандартам финансовой отчётности или используют сложные структуры собственности, что затрудняет проверку отчётов. Есть и примеры прямых фальсификаций – например, в 2020 году выяснилось, что конкурент Starbucks, компания Luckin Coffee, завысил свои продажи на Нью-Йоркской бирже почти на 300 миллионов долларов.
Во-вторых, нужно учитывать, что китайское правительство действует по иным правилам, чем западные демократии. Например, в США и Европейском союзе деятельность компаний регулируют антимонопольные и потребительские агентства, а государство не может произвольно вмешиваться в бизнес частных компаний. Если же вмешательство всё-таки происходит, оно должно быть прозрачным и соответствовать законам, которые можно оспорить в суде.
В Китае всё часто происходит наоборот. Правительство может по политическим причинам повлиять на финансовую отчётность компаний или вмешаться в прибыльные сектора экономики. Целые отрасли могут в одночасье потерять миллиарды в стоимости, и инвесторы часто не могут этого предугадать из-за нехватки данных. Этот риск уже реализовался для многих китайских компаний.
Примеры далеко искать не нужно. В 2021 году китайское правительство запретило частным образовательным компаниям получать прибыль, моментально сделав весь сектор невыгодным. Рыночная стоимость крупнейшей в тот момент китайской образовательной компании TAL Education упала с 54 миллиардов долларов до 3 миллиардов всего за несколько месяцев. Также запомнилось жёсткое вмешательство китайских властей в технологический сектор. Это была прямая реакция на критику государственного регулирования, высказанную основателем и генеральным директором Alibaba Джеком Ма.
Прогнозируемость китайского рынка осложняют и геополитические проблемы. Торговая война с США (начатая при Дональде Трампе), напряжённые отношения с ЕС и конфликт вокруг Тайваня – всё это риски, которые обязательно нужно учитывать при инвестировании. Не исключено, что, как это случилось с российскими акциями, в какой-то момент средства иностранных инвесторов в Китае могут просто заморозить. Геополитическая напряжённость со временем только нарастает, и её ослабления в ближайшем будущем не предвидится.
Рынки США, за которыми до этого следовали глобальные фондовые рынки, начали год более сдержанно. В технологическом секторе цены высокие, а европейские фондовые рынки сейчас демонстрируют силу. В Swedbank мы уменьшили долю американских технологических компаний в клиентских портфелях и видим привлекательные возможности в скандинавских дивидендных компаниях, которым могут помочь снижение процентных ставок и укрепление шведской кроны и норвежской кроны по отношению к евро.