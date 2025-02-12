Мнение
12.02.2025, 11:40

Утопит в нефти и мазуте: как российский теневой флот угрожает экологии стран Балтии

 
Sergei Kovalchenko
журналист
Зарегистрированный на Островах Кука нефтяной танкер Eagle S, который предположительно входит в состав российского теневого флота.
Зарегистрированный на Островах Кука нефтяной танкер Eagle S, который предположительно входит в состав российского теневого флота.
ФОТО: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/SIPA | Scanpix

Россия будет продолжать возить нефть и ее продукты на старых танкерах для пополнения своего бюджета. Странам Балтийского моря нужно выработать общую стратегию в отношении возможных аварий этих старых посудин, а в идеале, наладить контроль за этими судами, чтобы совсем старые и прохудившиеся шаланды не могли заходить на Балтику. Иначе наше мелководное море может в одночасье превратиться в зловонную нефтяную лужу.

Морской танкер Koala, загруженный 130 тоннами мазута, начал тонуть в порту Усть-Луга в воскресенье 9 февраля 2025 года. Морские власти России сообщили, что в районе машинного отделения судна произошло три взрыва. По счастью, финские самолеты-разведчики визуально не обнаружили разлива нефти, а следователи отрабатывают версию теракта. Так или иначе, российский теневой флот состоит из старых танкеров, которые непонятно где и как застрахованы, а любой разлив нефтепродуктов на мелководье Финского залива грозит масштабной экологической катастрофой.

В понедельник, по данным Следственного комитета России, который занимается расследованием происшествия с танкером, его корпус обследовали водолазы и обнаружили три пробоины в районе машинного отделения. Параллельно внутри судна работают кинологи с собаками и проверяют его на наличие взрывчатки. Версия подрыва отрабатывается, так как после взрывов в машинном отделении среди экипажа и работников порта ходили разговоры о том, что кто-то видел беспилотник и кому-то померещился беспилотный катер. Но пока уголовное дело завели по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности морского движения.

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