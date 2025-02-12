Утопит в нефти и мазуте: как российский теневой флот угрожает экологии стран Балтии
Россия будет продолжать возить нефть и ее продукты на старых танкерах для пополнения своего бюджета. Странам Балтийского моря нужно выработать общую стратегию в отношении возможных аварий этих старых посудин, а в идеале, наладить контроль за этими судами, чтобы совсем старые и прохудившиеся шаланды не могли заходить на Балтику. Иначе наше мелководное море может в одночасье превратиться в зловонную нефтяную лужу.
Морской танкер Koala, загруженный 130 тоннами мазута, начал тонуть в порту Усть-Луга в воскресенье 9 февраля 2025 года. Морские власти России сообщили, что в районе машинного отделения судна произошло три взрыва. По счастью, финские самолеты-разведчики визуально не обнаружили разлива нефти, а следователи отрабатывают версию теракта. Так или иначе, российский теневой флот состоит из старых танкеров, которые непонятно где и как застрахованы, а любой разлив нефтепродуктов на мелководье Финского залива грозит масштабной экологической катастрофой.