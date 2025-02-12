Баскетбол
12.02.2025, 14:32

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Калев/Крамо“ разгромил „ТалТех“ и вышел в финал Кубка Эстонии по баскетболу

 
27 ноября „Калев/Крамо“ выиграл на выезде со счётом 109:75.
27 ноября „Калев/Крамо“ выиграл на выезде со счётом 109:75.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В среду, 12 февраля, в спортивном зале Nord прошёл полуфинальный матч Кубка Эстонии, в котором „Калев/Крамо“ одержал победу над „ТалТех“ со счётом 87:69.

В начале игры „ТалТех“ уверенно выиграл первую четверть со счётом 20:18. Однако во второй четверти „Калев/Крамо“ улучшил свою игру и увеличил разрыв, уходя на перерыв с преимуществом в счете (46:37). Во второй половине встречи команда Хейко Раннулы продолжила доминировать, и после третьей четверти вела со счетом 66:52. В конечном итоге, „Калев/Крамо“ одержал победу с результатом 87:69 и обеспечил себе место в финале.

Матч в записи:

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